Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 2. jún 2026Meniny má Xénia, Oxana
< sekcia Šport

V Španielsku zakázali prípravný duel KDR s Čile pre obavy z eboly

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

KDR zasiahla epidémia krvácavej horúčky ebola, ktorá sa rozšírila do troch provincií krajiny a aj do susednej Ugandy.

Autor TASR
Madrid 2. júna (TASR) - Prípravný zápas pred majstrovstvami sveta medzi futbalistami Konžskej demokratickej republiky (KDR) a Čile, ktorý sa mal konať v Španielsku, sa neuskutoční pre obavy z eboly. Rozhodol o tom starosta mesta La Línea de la Concepcion na juhu Španielska, kde sa mal duel odohrať.

KDR zasiahla epidémia krvácavej horúčky ebola, ktorá sa rozšírila do troch provincií krajiny a aj do susednej Ugandy. „Podpísal som dekrét, ktorý zakazuje usporiadanie zápasu medzi Konžskou demokratickou republikou a Čile 9. júna,“ povedal v utorok podľa AFP Juan Franco. Starosta mesta uviedol, že ide o „preventívne opatrenie“ a že sa riadi odporúčaniami zdravotníckej služby regionálnej vlády Andalúzie.

Konžská demokratická republika sa na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku predstaví v K-skupine spolu s Portugalskom, Uzbekistanom a Kolumbiou.
.

Neprehliadnite

Prieskum: Voľby by v máji vyhralo PS, nasleduje Smer-SD a Republika

DVE TORNÁDA: Zaznamenali ich na juhu Česka

V. Blahová: Najväčším spúšťačom starnutia kože je UV žiarenie

OTESTUJTE SA: Ste skutočný pamätník slovenskej retro éry?