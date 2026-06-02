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V Španielsku zakázali prípravný duel KDR s Čile pre obavy z eboly
KDR zasiahla epidémia krvácavej horúčky ebola, ktorá sa rozšírila do troch provincií krajiny a aj do susednej Ugandy.
Autor TASR
Madrid 2. júna (TASR) - Prípravný zápas pred majstrovstvami sveta medzi futbalistami Konžskej demokratickej republiky (KDR) a Čile, ktorý sa mal konať v Španielsku, sa neuskutoční pre obavy z eboly. Rozhodol o tom starosta mesta La Línea de la Concepcion na juhu Španielska, kde sa mal duel odohrať.
KDR zasiahla epidémia krvácavej horúčky ebola, ktorá sa rozšírila do troch provincií krajiny a aj do susednej Ugandy. „Podpísal som dekrét, ktorý zakazuje usporiadanie zápasu medzi Konžskou demokratickou republikou a Čile 9. júna,“ povedal v utorok podľa AFP Juan Franco. Starosta mesta uviedol, že ide o „preventívne opatrenie“ a že sa riadi odporúčaniami zdravotníckej služby regionálnej vlády Andalúzie.
Konžská demokratická republika sa na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku predstaví v K-skupine spolu s Portugalskom, Uzbekistanom a Kolumbiou.
KDR zasiahla epidémia krvácavej horúčky ebola, ktorá sa rozšírila do troch provincií krajiny a aj do susednej Ugandy. „Podpísal som dekrét, ktorý zakazuje usporiadanie zápasu medzi Konžskou demokratickou republikou a Čile 9. júna,“ povedal v utorok podľa AFP Juan Franco. Starosta mesta uviedol, že ide o „preventívne opatrenie“ a že sa riadi odporúčaniami zdravotníckej služby regionálnej vlády Andalúzie.
Konžská demokratická republika sa na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku predstaví v K-skupine spolu s Portugalskom, Uzbekistanom a Kolumbiou.