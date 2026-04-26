V Spišskej Novej Vsi sa po sezóne lúčia so siedmimi hráčmi

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Sú nimi brankár Denis Godla, obrancovia Jared McIsaac a Roman Karaffa i útočníci Marek Viedenský, Logan Will, Gavin Hain a Damien Giroux.

Autor TASR
Spišská Nová Ves 26. apríla (TASR) - V hokejovom klube HK Spišská Nová Ves nastanú po tejto sezóne zmeny. V kádri končí po dohode vedenia s trénermi sedmička hráčov. Sú nimi brankár Denis Godla, obrancovia Jared McIsaac a Roman Karaffa i útočníci Marek Viedenský, Logan Will, Gavin Hain a Damien Giroux.

Všetkým hráčom ďakujeme za odvedené služby a prajeme im veľa šťastia v ďalšej hokejovej kariére,“ uvádza sa na oficiálnej stránke „Rysov“. Spišská Nová Ves obsadila v základnej časti končiaceho sa ročníka Tipsport ligy siedmu priečku a v predkole play off vypadla v sérii s Michalovcami po výsledku 1:3 na zápasy.
.

