V Sportingu Lisabon zredukovali platy hráčov o 40 percent

Lisabon 12. apríla (TASR) - Futbalisti Sportingu Lisabon súhlasili so znížením platov v dôsledku koronakrízy o 40 percent. Opatrenie sa bude týkať mesiacov apríl, máj a jún, informovala agentúra AP.



Vedenie klubu, do ktorého zo Slovana Bratislava v zime prestúpil slovinský útočník Andraž Šporar, išlo ešte ďalej. Platy si znížilo o 50 percent. Sportingu patrí v portugalskej lige priebežné 4. miesto, do jej konca zostáva 10 kôl. Podľa portugalských médií o podobnom kroku uvažujú aj v FC Porto a v Benfice Lisabon.