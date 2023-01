V športových dvojiciach na ME triumf Talianov Contiovej s Maciim

športové dvojice - voľný program:



1. Sara Contiová, Niccolo Macii 195,13 b, 2. Rebecca Ghilardiová, Filippo Ambrosini (obaja Tal.) 186,96, 3. Annika Hockeová, Roberto Kunkel 184,26, 4. Alisa Jefimovová, Ruben Blommaert (obaja Nem.) 173,66, 5. Maria Pavlovová, Alexej Sviatčenko (Maď.) 172,98, 6. Camille Kovalevová, Pavel Kovalev (Fr.) 169,94, 7. Lucrezia Beccariová, Matteo Guarise (Tal.) 152,54, 8. Nika Osipovová, Dmitrij Epstein (Hol.) 148,94

Espoo 26. januára (TASR) - Triumfom talianskych reprezentantov sa skončila súťaž športových dvojíc na ME vo fínskom Espoo. Po štvrtkovom voľnom programe získali zlato Sara Contiová s Niccolom Maciim so ziskom 195,13 bodov. Ich krajania Rebecca Ghilardiová s Filippom Ambrosinim za nimi zaostali o 8,17 bodu.Bronzové medaily si odniesli nemeckí reprezentanti Annika Hockeová s Robertom Kunkelom so známkou 184,26 b pred krajanmi Alisou Jefimovovou a Rubenom Blommaertom, ktorí dostali za svoje vystúpenie 173,66 b.povedal po triumfe Macii a pripomenul tak bronz dvojice na Grand Prix Final vlani v decembri v Turíne.dodal.Taliansky pár viedol už po krátkom programe, za ktorý získal od rozhodcov známku 70,45 bodu. Do voľných jázd išiel s náskokom 3,37 bodu pred Hockeovou s Kunkelom.uviedla Contiová. Ghilardiovej a Ambrosinimu krátky program nevyšiel a s 59,48 b skončili až na piatej pozícii, no po najlepšom výkone vo voľnom programe (127,48 b) sa posunuli až na striebornú pozíciu.Na vlaňajších ME v estónskom Tallinne obsadili medailové stupne ruskí krasokorčuliari, ktorí v Espoo nemôžu súťažiť pre inváziu na Ukrajinu. Slovensko nemalo zastúpenie v súťaži, v ktorej sa predstavilo dokopy trinásť párov.