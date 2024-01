V športových dvojiciach vyhrali krasokorčuliari Beccariová a Guarise

Výsledky ME v krasokorčuľovaní v Kaunase



športové dvojice - voľný program:



1. Lucrezia Beccariová, Matteo Guarise (Tal.) 199,19 b.

2. Anastasia Metelkinová, Luka Berulava (Gruz.) 196,14

3. Rebecca Ghilardiová, Filippo Ambrosini (Tal.) 195,68

4. Maria Pavlovová, Alexej Svjatčenko (Maď.) 194,02

5. Minerva Fabienne Haseová, Nikita Volodin (Nem.) 190,69

6. Sara Contiová, Niccolo Macii (Tal.) 187,25

Kaunas 11. januára (TASR) - Talianski krasokorčuliari Lucrezia Beccariová a Matteo Guarise triumfovali v súťaži športových dvojíc na ME v litovskom Kaunase. Po štvrtkovom voľnom programe získali zlato so ziskom 199,19 bodov. Druhí skončili Gruzínci Anastasia Metelkinová a Luka Berulava (196,14 b), tretí boli ďalší Taliani Rebecca Ghilardiová a Filippo Ambrosini (195,68 b). Slovensko nemalo zastúpenie v súťaži, v ktorej sa predstavilo dokopy osemnásť párov.Taliansky pár Beccariová s Guarisem boli po krátkom programe na treťom mieste a na vedúcich Gruzíncov strácal viac ako štyri body. Vo voľných jazdách však boli najlepší, keď získali od rozhodcov známku 132,14 bodu. Metelkinová s Berulavom obsadili až piatu priečku vo voľnom programe, no napriek tomu získali prvú medailu pre svoju krajinu v športových dvojiciach.Strieborným medailistom z predchádzajúceho šampionátu Ghilardiovej a Ambrosinimu krátky program nevyšiel a s 64,87 b skončili až na piatej pozícii, no po druhom najlepšom výkone vo voľnom programe (130,81 b) sa posunuli na bronzovú pozíciu. Obhajcovia zlata Taliana Sara Contiová, Niccolo Macii skončili na 6. pozícii.