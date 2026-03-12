< sekcia Šport
Evensen a Sundlingová víťazmi šprintu v Drammene, Kläbo spadol
Veľký favorit mužských pretekov Johannes Kläbo sa na domácej pôde musel zmieriť s prehrou, keď v semifinále spadol.
12. marca (TASR)
Drammen 12. marca (TASR) - Nór Ansgar Evensen a Švédka Jonna Sundlingová triumfovali vo štvrtkovom šprinte klasickou technikou v rámci Svetového pohára bežcov na lyžiach v nórskom Drammene. Veľký favorit mužských pretekov Johannes Kläbo sa na domácej pôde musel zmieriť s prehrou, keď v semifinále spadol.
Evensen vo finále v tesnom súboji zdolal o 31 stotín sekundy Čecha Jiřího Tuža, tretí dobehol s odstupom 35 stotín sekundy ďalší Nór Kristian Kollerud. Sundlingová zdolala v tradičnom finiši do mierneho kopca pred katedrálou v Drammene domácu Kristine Skistadovú o 77 stotín, tretia skončila Švajčiarka Nadine Fähndrichová s mankom +1,59 s.
Kläbo, suverén súčasného behu na lyžiach a už istý víťaz celkového poradia SP, sa nepostavil na najvyšší stupeň prvýkrát od záverečnej etapy Tour de Ski, ktorá bola na programe ešte 4. januára. Odvtedy zvíťazil vo všetkých dvanástich pretekoch, v ktorých nastúpil a patrilo medzi ne aj všetkých šesť súťaží na zimných olympijských hrách 2026. V Drammene v úvode taktiež dominoval, keď predviedol najrýchlejší čas v kvalifikácii i vo štvrťfinále. V semifinále však neudržal rovnováhu druhý v kvalifikácii Američan Ben Ogden, Kläbo cez neho prepadol a po nepríjemnom páde na hlavu jazdu nedokončil.
Dvadsaťpäťročný Evensen sa dočkal prvého triumfu v SP v kariére, na konte už mal štyri pódiové umiestnenia a všetky v klasickom šprinte. Piaty muž z olympiády v klasickom šprinte Tuž sa vo veku 21 rokov dočkal životného úspechu a pre Česko zariadil vôbec prvé pódiové umiestnenie v sezóne. Kollerud sa do prvej trojky dostal vôbec vo svojich prvých pretekoch v SP v kariére. „Som rád, že sa mi tu podarilo zvíťaziť, atmosféra je tu úžasná. Finále sa nevyvíjalo úplne podľa mojich predstáv, ale potom tam prišlo k pádu a ja som sa dostal z piatej priečky na prvú. Tak to chodí, treba zostať na nohách. Dúfam, že Johannes bude v poriadku,“ uviedol pre FIS víťazný Evensen.
Strieborná z olympiády v šprinte Sundlingová si pripísala piaty triumf v ročníku a nadviazala na prvenstvo z predchádzajúceho šprintu voľne v Lahti. Líderka disciplíny Švédka Maja Dahlqvistová i vedúca žena boja o veľký krištáľový glóbus Američanka Jessica Digginsová skončili v semifinále. „Bol to boj do posledných metrov. Vedela som, že budem musieť ísť naplno a som veľmi rada, že to vyšlo,“ tešila sa v cieli Dahlqvistová.
Slovenskí bežci na lyžiach Peter Hinds a Jáchym Cenek sa neprebojovali do vyraďovacej časti. Hinds obsadil v kvalifikácii 63. priečku s mankom 11,15 s na víťaza, Cenek dobehol na 73. priečke so stratou 15,36 na čelo.
Svetový pohár v nórskom Drammene - šprint klasicky:
Muži
1. Ansgar Evensen (Nór.) 2:31,24 min, 2. Jiří Tuž (ČR) +0,31 s, 3. Kristian Kollerud +0,35, 4. Harald Amundsen (obaja Nór.) +0,43, 5. Jules Chappaz (Fr.), 6. Anton Grahn (Švéd.) +49,41, semifinále: 7. Alvar Myhlback (Švéd.), 8. Aron Rysstad (Nór.), 9. Noe Näff (Švajč.), 10. Davide Graz (Tal.), kvalifikácia: 63. Peter HINDS, 73. Jáchym CENEK (obaja SR)
Poradie v SP (po 23 z 27 pretekov):
1. Johannes Kläbo (Nór.) 2071 b., 2. Amundsen 1435, 3. Federico Pellegrino (Tal.) 1136, 4. Mattis Stenshagen 1071, 5. Lars Heggen (obaja Nór.) 1063, 6. Gus Schumacher (USA) 949
Poradie SP v šprintoch (po 10 z 11 pretekov):
1. Kläbo 835 b., 2. Heggen 552, 3. Chappaz 490, 4. Evensen 460, 5. Oskar Vike (Nór.) 460, 6. Pellegrino 454
Ženy
1. Jonna Sundlingová (Švéd.) 2:59,64 min, 2. Kristine Skistadová (Nór.) +0,77 s, 3. Nadine Fähndrichová (Švajč.) +1,59, 4. Johanna Hagströmová (Švéd.) +3,05, 5. Laura Gimmlerová (Nem.) +4,01, 6. Ane Stensethová (Nór.) +5,53, semifinále: 7. Linn Svahnová (Švéd.), 8. Iris de Martinová Pinterová (Tal.), 9. Julie Myhreová (Nór.), 10. Jessica Digginsová (USA)
Poradie v SP (po 23 z 27 pretekov):
1. Digginsová (USA) 1961 b., 2. Moa Ilarová (Švéd.) 1686, 3. Maja Dahlqvistová (Švéd.) 1391, 4. Sundlingová 1044, 5. Fähndrichová 1008, 6. Heidi Wengová (Nór.) 978
Poradie SP v šprintoch (po 10 z 11 pretekov):
1. Dahlqvistová 720 b., 2. Hagströmová 708, 3. Fähndrichová 700, 4. Sundlingová 643, 5. Svahnová 612, 6. Coletta Rydzeková (Nem.) 579
