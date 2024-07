V špurte 12. etapy Tour de France triumfoval Girmay

Cyklistický pelotón prechádza okolo zámku Rocamadour (v pozadí vľavo) počas 12. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati z Aurillacu do Villeneuve-sur-Lotu, dlhej 203,6 km vo francúzskom meste Aurillac 11. júla 2024. Foto: TASR/AP

výsledky 12. etapy (Aurillac - Villeneuve sur Lot, 203,6):



1. Biniam Girmay (Erit./Intermarché-Wanty) 4:17:15 h, 2. Wout van Aert (Belg./Visma), 3. Arnaud Demare (Fr./Arkéa - B&B Hotels), 4. Pascal Ackermann (Nem./Izrael-Premier Tech), 5. Mark Cavendish (V. Brit./Astana Qazaqstan), 6. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck), 7. Arnaud De Lie (Belg./Lotto Dstny), 8. Alexander Kristoff (Nór./Uno-X Mobility), 9. Phil Bauhaus (Nem./Bahrajn Victorious), 10. Bryan Coquard (Fr./Cofidis) všetci rovnaký čas ako víťaz



celkové poradie:



1. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) 49:17:49 h, 2. Remco Evenepoel (Belg./Soudal Quick-Step) +1:06 min, 3. Jonas Vingegaard (Dán./Visma) +1:14, 4. Joao Almeida (Portug./SAE Team Emirates) +4:20, 5. Carlos Rodriguez (Šp./Ineos Grenadiers) +4:40, 6. Primož Roglič (Slovin./Bora-hansgrohe) +4:42, 7. Mikel Landa (Šp./Soudal Quick-Step) +5:38, 8. Adam Yates (V. Brit./SAE Team Emirates) +6:59, 9. Juan Ayuso (Šp./SAE Team Emirates) +7:09, 10. Giulio Ciccone (Tal./Lidl-Trek) +7:36

Villeneuve sur Lot 11. júla (TASR) - Eritrejský cyklista Biniam Girmay z tímu Intermarché - Wanty sa stal víťazom 12. etapy 111. ročníka Tour de France. V špurte 203,6 km dlhej etapy z Aurillacu do Villeneuve sur Lot zdolal druhého Belgičana Wouta van Aerta (Visma Lease a Bike), tretí skončil Francúz Arnaud Demare (Arkéa - B&B Hotels). V celkovom poradí sa nič nezmenilo, naďalej vedie Slovinec Tadej Pogačar (SAE Team Emirates).Girmay uspel na tohtoročnej Tour v treťom špurte a je jediný viacnásobný víťaz. Výrazne si tak upevnil prvú priečku v bodovacej súťaži o zelený dres. "Ďakujem môjmu tímu, nemohli sme urobiť nič lepšie. Dokázal som už trikrát, že keď sa dostanem do dobrej pozície, tak som schopný zvíťaziť. Vôbec som nebol v strese, keď sme dostihli únik a ukázalo sa, že sa bude rozhodovať v špurte, tak som sa cítil výborne. Počul som v rádiovej komunikácii ako ma tím povzbudzuje a mňa veľmi teší, že som ho nesklamal. Môžem iba sľúbiť, že sa budem snažiť aj naďalej. Keď som si prvýkrát obliekol zelený dres, tak ma to ešte viac naštartovalo, cítim sa ešte rýchlejší," vyznal sa v cieli Girmay.Pogačar má v súboji o celkový triumf aj naďalej náskok 1:06 min na druhého Belgičana Remca Evenepoela (Soudal QuickStep) a 1:14 min na tretieho Dána Jonasa Vingegaarda (Visma Lease a Bike) +1:14.Etapa mala mierne zvlnený profil, všetky kopce však absolvovali jazdci už v prvých dvoch tretinách, záverečných 60 km bolo takmer po rovine. Zálusk na prvenstvo si robili v prvom rade šprintérske tímy, šanca sa však ponúkala aj klasikárom. O únik bol spočiatku intenzívny záujem, aktivitu však utlmil pád v pelotóne na 25. kilometri, zdržal sa aj Pogačar. Vpredu sa ocitla iba štvorčlenná skupina, v ktorej bol aj víťaz 9. etapy Francúz Anthony Turgis (TotalEnergies) a druhý muž vrchárskej súťaže Nór Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility). Pelotón všetko kontroloval z bezpečnej vzdialenosti, manko nepresiahlo štyri minúty. Po náročnej stredajšej etape sa na štart v ideálnej kondícii nepostavili jazdec tímu Bahrajn-Victorious na celkové poradie Španiel Pello Bilbao a ani šprintér Fabio Jakobsen z Holandska (DSM-firmenich Post-NL), obaja po trápení v úvode z Tour odstúpili.Abrahamsen strácal pred etapou v "bodkovanej" súťaži tri body na vedúceho Pogačara a podľa očakávania v úniku sršal aktivitou, prvý prešiel na vrchárskej prémii štvrtej kategórie na Côte d'Autoire i Côte de Rocamadour. Jediná šprintérska prémia na trati patrila Turgisovi, najviac bodov z pelotónu zobral Girmay. Nasledovala ešte jedna vrchárska štvorka 68 km pred cieľom na Côte de Montcléra a aj tá patrila Abrahamsenovi.Všetko smerovalo k hromadnému dojazdu, záver zdramatizoval ďalší pád 12 km pred cieľom. Na zemi sa rovnako ako deň predtým ocitol štvrtý muž celkového poradia Slovinec Primož Roglič (Red Bull Bora-Hansgrohe) a už sa nedokázal dotiahnuť na čelo. Stratil dve a pol minúty a klesol celkovo na 6. priečku. Zdržalo sa aj veľa jazdcov tímu Alpecin - Deceuninck, najmä Holanďan Mathieu van der Poel. Favorizovaný Belgičan Jasper Philipsen tak nemal v závere kľúčového pomocníka a možno aj preto finišoval až na 6. mieste.