V špurte 12. etapy uspel Kooij, na čele naďalej ostáva Del Toro

Giro d´Italia - 12. etapa (Modena - Viadana, 172 km):



1. Olav Kooij (Hol./Visma) 3:55:40 h, 2. Casper van Uden (Hol./Picnic PostNL), 3. Ben Turner (V. Brit./Ineos Grenadiers), 4. Mads Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 5. Kaden Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck), 6. Milan Fretin (Belg./Cofidis), 7. Max Kanter (Nem./XDS Astana Team), 8. Paul Magnier (Fr./Soudal Quick-Step), 9. Matevž Govekar (Slovin./Bahrajn Victorious), 10. Matteo Moschetti (Tal./ Q36,5 Pro Cycling Team) všetci čas ako víťaz



Celkové poradie:



1. Isaac Del Toro (Mex./SAE Team Emirates - XRG) 42:43:28 h, 2. Juan Ayuso (Šp./SAE Team Emirates - XRG) +33 s, 3. Antonio Tiberi (Tal./Bahrajn Victorious) +1:09 min, 4. Richard Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost), 5. Simon Yates (V. Brit./Visma) +1:11, 6. Primož Roglič (Slovin./Red Bull-Bora-hansgrohe) +1:26, 7. Derek Gee (Kan./Izrael-Premier Tech) +1:56, 8. Giulio Ciccone (Tal./Lidl-Trek) +2:11, 9. Brandon McNulty (USA/SAE Team Emirates - XRG) +2:18, 10. Damiano Caruso (Tal./Bahrajn Victorious) +2:26



Viadana 22. mája (TASR) - Holanďan Olav Kooij z tímu Visma Lease a Bike triumfoval v 12. etape cyklistických pretekov Giro d´Italia. V špurte po 172 km z Modeny do Viadany zdolal druhého krajana Caspera van Udena z Picnic PostNL a tretieho Brita Bena Turnera z Ineosu Grenadiers. V celkovom hodnotení sa nič nezmenilo, naďalej vedie Mexičan Isaac del Toro z SAE Team Emirates-XRG o 33 sekúnd pred Španielom a tímovým kolegom Juanom Ayusom.Štvrtková etapa mala zvlnený profil v úvodných dvoch tretinách trate, kde boli dve horské prémie tretej kategórie. Záverečných 50 km však už bola úplná rovina a keďže žiaden zo šprintérov nemal v kopcoch problémy, rozhodovalo sa medzi záujemcami o cyklámenový dres. Kooijovi pripravil ideálnu pôdu pre špurt tímový kolega Wout van Aert, ktorý vstúpil do posledného kilometra na prvej figúre. V úplnom závere ešte skúsil dlhý špurt Van Uden, no Kooij ho zachytil a na páske potvrdil, že je na tohtoročnom Giro najväčší favorit v súboji čistokrvných šprintérov. Líder bodovacej súťaže Dán Mads Pedersen z Lidl-Trek finišoval na 4. priečke.Kooij si pripísal prvý triumf na tohtoročnom Gire, jeden na podujatí zaznamenal už v minuloročnej edícii. „“ povedal v cieli Holanďan.