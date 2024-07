V špurte 13. etapy Tour de France uspel Philipsen

výsledky 13. etapy (Agen - Pau, 165,3 km):



1. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin - Deceuninck) 3:23:09 h, 2. Wout van Aert (Belg./Visma - Lease a Bike), 3. Pascal Ackermann (Nem./Izrael - Premier Tech), 4. Biniam Girmay (Eritrea/Intermarché - Wanty), 5. Nikias Arndt (Nem./Bahrajn Victorious), 6. Jasper Stuyven (Belg./Lidl-Trek), 7. Clément Russo (Fr./Groupama - FDJ), 8. Bryan Coquard (Fr./Cofidis), 9. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates), 10. Sören Wärenskjold (Nór./Uno-X Mobility) všetci rovnaký čas ako víťaz



celkové poradie po 13. etape:



1. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) 52:40:58 h, 2. Remco Evenepoel (Belg./Soudal Quick-Step) +1:06 min, 3. Jonas Vingegaard (Dán./Visma) +1:14, 4. Joao Almeida (Portug./SAE Team Emirates) +4:20, 5. Carlos Rodriguez (Šp./Ineos Grenadiers) +4:40, 6. Mikel Landa (Šp./Soudal Quick-Step) +5:38, 7. Adam Yates (V. Brit./SAE Team Emirates) +6:59, 8. Giulio Ciccone (Tal./Lidl-Trek) +7:36, 9. Derek Gee (Kan./Izrael - Premier Tech) +7:54, 10. Felix Gall (Rak./Decathlon - AG2R - La Mondiale) +9:18

Pau 12. júla (TASR) - Belgický cyklista Jasper Philipsen triumfoval v 13. etape 111. ročníka Tour de France. Jazdec tímu Alpecin - Deceuninck zdolal v špurte 165,3 km dlhej etapy z Agenu do Pau druhého krajana Wouta van Aerta (Visma Lease a Bike), tretí finišoval Nemec Pascal Ackermann (Izrael - Premier Tech). V súboji o celkové prvenstvo zmena nenastala, v žltom drese je naďalej Slovinec Tadej Pogačar (SAE Team Emirates).Philipsen si pripísal druhý triumf na tohtoročnej Tour, predtým uspel aj v 10. etape. Celkovo už zaznamenal osem prvenstiev na najprestížnejšom trojtýždňovom "etapáku". "," vyhlásil v cieli Philipsen.Pogačar má na čele naďalej identický náskok 1:06 min na druhého Belgičana Remca Evenepoela (Soudal QuickStep), tretí je Dán Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) s mankom 1:14 min.Cyklistov čakala v piatok prevažne rovinatá etapa, dve vrchárske prémie najnižšej štvrtej kategórie boli na trati až v záverečnej štvrtine. Dôležitým faktorom bol vietor, ktorý lákal veľa jazdcov do úniku, išlo sa v rýchlom tempe. Nedlho po štarte sa podarilo od pelotónu odpútať viac ako dvadsiatke jazdcov, čo potešilo najmä tím muža v zelenom drese Intermarché - Wanty. Líder bodovacej súťaže Eritrejčan Biniam Girmay sa nemusel snažiť na jedinej šprintérskej v Nogare, ktorá prišla na pretras zhruba v polovici trate, únik vybral všetky body, najviac Francúz Romain Grégoire z Groupama-FDJ. V pohotovosti však boli stajne s jazdcami pre celkové poradie, v úvode vyskúšal súperov na vetre najmä tím Visma Lease a Bike s Vingegaardom, no Pogačar i Evenepoel útok zachytili.Približne 60 km pred cieľom vietor opäť zosilnel a pelotón sa začal trhať. Zaostal i víťaz 5. etapy Mark Cavendish z Astany Qazaqstan. Pelotón zlikvidoval únik ešte pred nájazdom do záverečných kopcov, o triumfe začali premýšľať klasikári a vrchári. Do problémov sa dostali ďalší šprintéri, najmä víťaz 6. etapy Dylan Groenewegen (Jayco AlUla). Oboma vrchárskymi prémiami prešiel ako prvý Nór Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) tesne pred Ekvádorčanom Richardom Carapazom (EF Education - Easy Post), dvojicu dostihol pelotón 20 km pred cieľom. Úplný záver poznačil pád menej ako kilometer pred cieľom v strede okresaného pelotónu. Hlavní favoriti na prvenstvo sa mu však vyhli a Philipsen ukázal svoje rýchlostné kvality, keď zvládol dlhý špurt z prvej figúry. Girmay bol blízko k štvrtému triumfu, no nenašiel si ideálnu líniu a finišoval na 4. mieste.V sobotu čakajú jazdcov opäť súboje vo vysokohorskom prostredí, 14. etapa má 151,9 km a vedie z Pau do St. Lary-Soulan. Záverečný výstup na Pla d'Adet patrí do najvyššej HC kategórie.