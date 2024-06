Kubiš špurtoval v 2. etape Okolo Slovenska tretí: Práca tímu

Okolo Slovenska - 2. etapa (Nitra - Hlohovec, 192 km):



1. Anders Foldager (Dán./Jayco AlUla) 4:32:47 min., 2. Jenno Berckmoes (Belg./Lotto Dstny), 3. Lukáš KUBIŠ (SR/Elkov - Kasper), 4. Julian Alaphilippe (Fr./Soudal Quick-Step), 5. Finn Crockett (Ír./VolkerWessels), 6. Fernando Barceló (Šp./Caja Rural - Seguros RGA) obaja +4 s, ..., 47. Samuel TUKA (SR/Dukla Banská Bystrica), 48. Matthias SCHWARZBACHER (SR/ATT Investments) obaja +6, 51. Jakub GALOVIČ (SR/Dukla) +28, 77. Samuel KOVÁČ (SR/Dukla), 78. Martin SVRČEK (SR/Soudal Quick-Step)



Celkové poradie po 2. etape:



1. Foldager 5:04:20 h, 2. Mauro Schmid (Švajč./Jayco AlUla), 3. Callum Scotson (Austr./Jayco AlUla) obaja +16 s, 4. Alaphilippe +36, 5. Felix Engelhardt (Nem./Jayco AlUla), 6. Max Walscheid (Nem./Jayco AlUla) obaja +38

Hlohovec 27. júna (TASR) - Dánsky cyklista Anders Foldager z tímu Jayco-AlUla sa stal víťazom 2. etapy pretekov Okolo Slovenska. Na 192 km dlhej trati z Nitry do Hlohovca za ním o sekundu zaostal Belgičan Jenno Berckmoes z Lotto Dstny i tretí Slovák Lukáš Kubiš z tímu Elkov - Kasper.Za Kubišom iba tesne na štvrtom mieste finišoval dvojnásobný majster sveta Julian Alaphilippe zo Soudalu Quickstepzhodnotil svoj výkon Kubiš podľa cycling-info.sk.Ako druhý najlepší Slovák prišiel do cieľa na 47. mieste Samuel Tuka z Dukly Banská Bystrica. Hneď za ním skončil Matthias Schwarzbacher z ATT Investments, obaja s mankom 6 sekúnd. Trojnásobný majster sveta Peter Sagan sa do špurtu nezapojil, cieľom prešiel na 108. mieste s odstupom 1:51 min.Dvadsaťdvaročný Foldager si pripísal vôbec prvé profesionálne víťazstvo, keď mal najviac síl v záverečnom miernom stúpaní. Pre Jayco-AlUla zariadil druhý triumf v priebehu dvoch dní.povedal Foldager pre RTVS.Dán sa posunul aj do čela celkového poradia. Vedie o 16 sekúnd pred dvoma tímovými kolegami, druhý je Švajčiar Mauro Schmid a tretí Austrálčan Callum Scotson. Alaphilippe je na 4. mieste s odstupom 36 sekúnd.