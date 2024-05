V srbskej nominácii veterán Tadič, Vlahovič aj Mitrovič

Nominácia Srbska na ME 2024:



brankári: Vanja Milinkovič-Savič (FC Turín), Dorde Petrovič (Chelsea), Predrag Rajkovič (Mallorca)



obrancovia: Strahinja Pavlovič (RB Salzburg), Nikola Milenkovič (Fiorentina), Srdan Babič (Spartak Moskva), Miloš Veljkovič (Werder Brémy), Uroš Spajič (Crvena Zvezda Belehrad), Nemanja Stojič (TSC Bačka Topola)



stredopoliari: Saša Lukič (Fulham), Nemanja Gudelj (Sevilla), Nemanja Maksimovič (Getafe), Ivan Ilič (FC Turín), Srdan Mijailovič (Crvena Zvezda Belehrad), Sergej Milinkovič-Savič (Al-Hilal), Dušan Tadič (Fenerbahce), Lazar Samardžič (Udinese), Veljko Birmančevič (Sparta Praha), Filip Kostič (Juventus), Andrija Živkovič (PAOK Solún), Filip Mladenovič (Panathinaikos), Mijat Gačinovič (AEK Atény)



útočníci: Aleksandar Mitrovič (Al-Hilal), Dušan Vlahovič (Juventus), Luka Jovič (AC Miláno), Petar Ratkov (RB Salzburg)



Belehrad 28. mája (TASR) - V nominácii srbskej futbalovej reprezentácie na blížiace sa ME v Nemecku figuruje aj 35-ročný krídelník Dušan Tadič. Hráč tureckého Fenerbahce je rekordér v počte štartov za národný tím (106 zápasov). Hlavný tréner Dragan Stojkovič zaradil do 26-členného kádra aj Filipa Kostiča a Dušana Vlahoviča z Juventusu a rekordného strelca Aleksandra Mitroviča. Útočník Al-Hilalu sa počas kvalifikácie presadil päťkrát.Hoci sa Srbsko zúčastnilo na štyroch z uplynulých piatich MS, na kontinentálny šampionát sa kvalifikovalo premiérovo v ére samostatnosti. Na ME 2000 ešte niekdajšia Juhoslávia postúpila zo skupiny a skončila vo štvrťfinále s Holandskom. Okrem Mitroviča, ktorý v saudskoarabskej Pro League odohral 28 zápasov a strelil 28 gólov, by mohol byť ťahúňom v útoku aj Vlahovič. So 16 presnými zásahmi bol druhým najlepší strelec Serie A a pomohol Juventusu k tretiemu miestu. V nominácii Stojkoviča je aj krídelník Veljko Birmančevič zo Sparty Praha. Za Srbsko odohral zatiaľ len tri zápasy, všetky v roku 2021.Mužstvo odohrá v príprave pred ME ešte zápas v Rakúsku (4. júna) a o štyri dni neskôr sa predstaví aj vo Švédsku. Súpermi Srbska v základnej C-skupine na šampionáte budú Anglicko, Slovinsko a Dánsko. Informovala agentúra DPA.