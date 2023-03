V St. Louis sa takmer pobili brankári, Binnington nedochytal

New York 16. marca (TASR) - Brankár Jordan Binnington zo St. Louis Blues nedochytal v zámorskej hokejovej NHL duel proti Minnesote (5:8). V 33. minúte dostal trest do konca zápasu, keď po inkasovanom góle napadol vyrážačkou úspešného strelca Ryana Hartmana a o chvíľu neskôr museli rozhodcovia zabrániť chystajúcej sa bitke s jeho náprotivkom Marcom-Andrem Fleurym.



Hartman po góle zavadil nohou mimo bránkoviska o betón Binningtona a ten ho preto vzápätí pri oslave v klbku spoluhráčov zasiahol vyrážačkou. "Naozaj nie je mäkká a na tvári nie sme príliš chránení. Ale nie je to z jeho strany nič nové, už sa párkrát takto predviedol," reagoval útočník Minnesoty na atak Binningtona. Po ňom sa na ľade strhla "mela" a zo svojho bránkoviska vykorčuľoval aj brankár hostí Fleury. Zhodil rukavice i masku a chystal sa na bitku s Binningtonom, no čiaroví rozhodcovia im v pästnom súboji zabránili.



"Nebol som prekvapený, čo sa stalo, keďže som už videl Jordana v kariére urobiť zopár takýchto vecí. Preto som tam išiel, to rozhodnutie som urobil celkom rýchlo," povedal Fleury pre TSN. Binningtona trest do konca zápasu prekvapil: "Trochu áno, pretože si nemyslím, že som Hartmana až tak zasiahol. Ale bol to verdikt rozhodcov a rešpektujem ho."



Hartman mal napokon vo víťaznom dueli bilanciu dva góly a jedna asistencia. Jeho tím bodoval už v 14. dueli za sebou a stanovil tak nový klubový rekord. "Bluesmani" síce viedli po prvej tretine 3:1, napokon im však nestačil ani druhý kariérny hetrik ruského útočníka Pavla Bučneviča a dva presné zásahy Čecha Jakuba Vránu. Bučnevič si pripísal aspoň bod v desiatich stretnutiach v sérii.



Jubileum oslávil tréner domácich Craig Berube, ktorý odkoučoval svoj 500. duel v základnej časti NHL. Stal sa iba šiestym mužom, ktorý má v profilige na konte aspoň 500 zápasov na poste trénera a predtým zároveň aspoň 1000 v pozícii hráča. Berube odohral v základnej časti NHL 1054 stretnutí. Pred ním to dokázali iba Randy Carlyle (924 zápasov ako tréner, 1055 ako hráč), Bob Pulford (822/1079), Craig MacTavish (661/1093), Red Kelly (742/1316) a Larry Robinson (501/1,384).