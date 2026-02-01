< sekcia Šport
V štafete žien zvíťazili Francúzky, Slovenky skončili šieste
Slovensko nastúpilo v zostave sestry Remeňové, Tamara Molentová a Júlia Machyniaková.
Autor TASR
Sjusjön 1. februára (TASR) - Francúzske biatlonistky zvíťazili v nedeľnej štafete žien na 4x6 km na ME. V záverečných pretekoch šampionátu v nórskom Sjusjöne triumfovali o 16,6 sekundy pred druhými Nemkami a o 56 s pred tretími Nórkami. Slovenské reprezentantky sa vyhli trestnému okruhu a tešili sa zo 6. miesta z 18 krajín.
Slovensko nastúpilo v zostave sestry Remeňové, Tamara Molentová a Júlia Machyniaková. Zuzana Remeňová dobíjala trikrát na oboch položkách, ale vďaka solídnemu bežeckému výkonu udržala nádej na želané umiestnenie v prvej desiatke, keď odovzdala deviata. Mária Remeňová bola na strelnici úspešnejšia, dobíjala spolu len trikrát a posunula slovenskú vlajku na piatu pozíciu. Molentová si následne poradila so streľbou v ľahu bez zaváhania a napriek miernym komplikáciám pri dobíjaní v stojke výraznejšie neklesla v poradí. Machyniaková začínala svoj úsek na 6. mieste a túto pozíciu aj vďaka rýchlej streľbe a výraznému náskoku udržala.
ME v nórskom Sjusjöne - štafeta žien na 4x6 km:
1. Francúzsko (Gilonne Guigonnatová, Sophie Chauveauová, Voldija Galmaceová, Celia Henaffová) 1:12:53,1 hodiny (0 tr. okruhov + 8 dobíjaní), 2. Nemecko +16,6 s (0+9), 3. Nórsko +56 (0+8), 4. Švédsko +1:19,8 min. (0+5), 5. Taliansko (0+5) +1:56,6, 6. SLOVENSKO (Zuzana REMEŇOVÁ, Mária REMEŇOVÁ, Tamara MOLENTOVÁ, Júlia MACHYNIAKOVÁ) +4:32,3 (0+14)
