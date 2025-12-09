< sekcia Šport
V stredu sa začne cesta za trofejou v Interkontinentálnom pohári FIFA
Turnaj sa skladá zo šiestich tímov, ktoré zvíťazili vo svojich klubových súťažiach vo všetkých konfederáciách FIFA za predchádzajúci ročník.
Autor TASR
Dauha 9. decembra (TASR) - Interkontinentálny pohár FIFA pokračuje v stredu zápasom, po ktorom sa vykryštalizuje dvojica pre ďalší súboj. Víťaz duelu Cruz Azul - Flamengo narazí na egyptský FC Pyramids v play off a víťaz tejto konfrontácie si zabezpečí právo hrať s Parížom Saint-Germain o víťaznú trofej. Tento ročník je druhý, ktorý po zmenách organizuje Medzinárodná futbalová federácia.
Turnaj sa skladá zo šiestich tímov, ktoré zvíťazili vo svojich klubových súťažiach vo všetkých konfederáciách FIFA za predchádzajúci ročník. Účasť si zabezpečili víťaz oceánskej Ligy majstrov Auckland City z Nového Zélandu, víťaz Afrického pohára majstrov egyptský FC Pyramids, brazílsky tím Flamengo, ktorý triumfoval v Pohári osloboditeľov, mexický Cruz Azul - víťaz pohára majstrov zóny CONCACAF a šampión ázijskej LM saudskoarabský Al-Ahli.
Pyramids a Auckland už majú svoj súboj 1. kola za sebou. Egypťania si po triumfe 3:0 zabezpečili postup do ďalšej fázy, keď ich góly strelili Walid El Karti, Marwan Hamdy a Mostafa Ziko. V druhom kole ich čakal tím Al-Ahli, opäť sa tešil Pyramids 3:1 po hetriku Fistona Mayeleho, za Al-Ahli sa z jedenástky presadil Ivan Toney.
Po stredajšom americkom súboji (18.00 SEČ) doplní víťaz v play off Pyramids a vo finále už na svojho súpera netrpezlivo čakajú Parížania. Zápas o účasť vo finále je na programe v sobotu 13. decembra o 18.00 SEČ, v stredu 17. decembra sa potom odohrá finále v rovnakom čase. Všetky duely sa uskutočnia v Al-Rajáne v Katare na štadióne Ahmeda bin Aliho.
Víťaz európskej Ligy majstrov bol nasadený priamo do finále, vlani bojoval o trofej Real Madrid. Zverenci vtedajšieho kouča Carla Ancelottiho zdolali v katarskom Lusaile mexický klub CF Pachuca 3:0 po zásahoch Kyliana Mbappeho, Rodryga a Viniciusa Juniora.
Interkontinentálny pohár existoval aj v minulosti v rokoch 1960 až 2004. Stretávali sa v ňom víťazi Ligy majstrov UEFA a juhoamerického Pohára osloboditeľov. Pred súčasným oživením ho nahradili MS klubov, tie sa však budú hrať každé štyri roky za účasti 32 tímov. Prvý ročník tohto turnaja sa odohral v lete v USA, Chelsea Londýn vo finále zdolala Paríž St. Germain 3:0.
