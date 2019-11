V stredu vyvrcholia boje o semifinále Slovenského pohára vo volejbale

SLOVENSKÝ POHÁR 2019/2020 - ŠTVRŤFINÁLE - ODVETY - STREDA:



MUŽI



17.00 TJ Slávia Svidník - ŠŠ volejbal Trenčín /prvý zápas 3:1/



18.00 VK OSMOS Prievidza - VK KDS-Šport Košice /prvý zápas 3:1/



18.00 VK Spartak UJS Komárno - VKP Bystrina SPU Nitra /prvý zápas 2:3/



19.00 TJ Spartak Myjava - VK MIRAD PU Prešov /prvý zápas 3:2/



ŽENY



19.00 VK Nové Mesto nad Váhom - Volley project UKF Nitra /prvý zápas 1:3/



20.00 Strabag VC Bilíkova Pezinok - VK Prešov /prvý zápas 3:0/



Pozn.: V kategórii žien Slávia EU Bratislava ako extraligový šampión má vo štvrťfinále voľno, VK Brusno už postúpil cez Hit UCM Trnava (2:3 vonku, 3:0 doma)

Bratislava 26. novembra (TASR) - Stredajšími odvetnými zápasmi vyvrcholí štvrťfinále Slovenského pohára vo volejbale mužov a žien. V ženskej kategórii pribudnú k už známym účastníkom semifinále Slávii EU Bratislava a VK Brusno dva tímy, do najlepšej štvorky majú vykročené Strabag VC Bilíkova Pezinok a Volley project UKF Nitra. Medzi mužmi sú po prvých zápasoch štvrťfinále vo výhodnejších pozíciách TJ Slávia Svidník, VK OSMOS Prievidza, TJ Spartak Myjava a VKP Bystrina SPU Nitra.Ženský obhajca zlata Slávia EU mal ako extraligový majster vo štvrťfinále voľno, nováčik najvyššej súťaže Brusno si minulý týždeň vybojoval postup po domácom triumfe 3:0 a predchádzajúcej prehre 2:3 na palubovke Hit UCM Trnava. Rolu favorita bude chcieť doma potvrdiť Strabag Pezinok, ktorý v prvom zápase zvíťazil na pôde VK Prešov jednoznačne 3:0.Vyrovnanejšiu konfrontáciu by mala priniesť odveta v Novom Meste nad Váhom, kde sa domáce hráčky pokúsia revanšovať tímu Volley project UKF Nitra za prehru 1:3 spod Zobora. Nitriankam postačí na postup zisk dvoch setov. Tieto družstvá sa stretli v súboji parfems.sk extraligy tri dni po pohárovom dueli rovnako v Nitre, aj vtedy sa domáce tešili z triumfu 3:1. Oba tímy získali v posledných dňoch posilu - Novomešťanky mladú českú blokárku Sáru Kuželovú, Nitrianky na pár dní skúsenú členku širšieho reprezentačného kádra Eriku Salanciovú.Medzi mužmi je celkovo najväčším favoritom na postup do semifinále Svidník, ktorý v prvom zápase na pôde ŠŠ Trenčín zvíťazil 3:1. Po triumfe 3:1 na palubovke obhajcu zlata VK KDS-Šport Košice sú vo výbornej pozícii aj "kohúti" z Prievidze, ktorí rovnako potrebujú na postup dva sety. Extraligový šampión a líder tabuľky uspel proti východniarom aj v prvom tohtosezónnom ligovom stretnutí - v polovici októbra doma zvíťazil 3:0. V týchto stretnutiach viedol Prievidzu Richard Nemec, následne jeho funkciu prevzal Rostislav Chudík.V zostávajúcich dvoch súbojoch sa nerozhodne o postupujúcom pred záverečnou loptou, keďže v prvých zápasoch sa zrodil tajbrejk - Nitra sa pokúsi potvrdiť tesný triumf na pôde VK Spartak UJS Komárno a Myjava zužitkovať výhodu v domácom prostredí proti VK MIRAD PU Prešov. Nitrania si tri dni po pohárovom víťazstve poradili s Komárnom - opäť doma - v štyroch setoch aj v Edymax extralige, Komárno bude mať podporu vlastných fanúšikov prvýkrát. Prešov ešte Myjavu v tejto sezóne nezdolal, mal pritom tri pokusy: v základnej časti extraligy prehral v úvodnom kole doma (1:3) a v polovici novembra aj u súpera (0:3).Rovnako na odvetu sa hrá aj pohárové semifinále (muži 18. decembra a 15. januára / ženy 11. decembra a 15. januára), ktorého žreb sa uskutoční vo štvrtok 28. novembra predpoludním v sídle SVF v Bratislave. Superfinále Slovenského pohára je na programe v nedeľu 9. februára v rámci spoločného vyvrcholenia oboch súťaží v Eurovia Aréne na Pasienkoch v Bratislave. Celková dotácia SP je v tejto sezóne 10-tisíc eur.