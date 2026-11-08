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V súťaži mužov na Grand Prix v Číne triumfoval Japonec Miura
Dvadsaťjedenročný Miura si pripísal druhý triumf v najprestížnejšom krasokorčuliarskom seriáli.
Autor TASR
Šen-čen 8. novembra (TASR) - Japonský krasokorčuliar Kao Miura sa stal víťazom súťaže mužov na Grand Prix Číny v Šen-čene. V nedeľnej voľnej jazde si zapísal osobné maximum 190,35 b a celkovo najvyššie skóre v kariére 293,25. S prehľadom si tak udržal prvú pozíciu po krátkom programe a na pódiu ho doplnili dvaja Rusi Vladislav Dikidži (282,44) a Jevgenij Semenenko (281,62).
Dvadsaťjedenročný Miura si pripísal druhý triumf v najprestížnejšom krasokorčuliarskom seriáli. „Dnes to bol pre mňa veľmi dobrý deň. Zaistil som si účasť vo finále Grand Prix a opäť bude v Číne. Keď som tam bol pred tromi rokmi, mal som horúčku a nepredviedol som, čo som chcel. Teraz to chcem odčiniť,“ prezradil Japonec podľa AP.
Na finále v Čchung-čchingu bude chýbať úradujúci olympijský šampión Michail Šajdorov z Kazachstanu, ktorému patrilo v Šen-čene až 5. miesto výkonom 263,49. Nedarilo sa ani ďalšiemu Japoncovi, bronzový medailista z OH v Miláne Šun Sató predviedol viacero nepodarených skokov a patrilo mu celkovo 4. miesto za 277,20.
Dvadsaťjedenročný Miura si pripísal druhý triumf v najprestížnejšom krasokorčuliarskom seriáli. „Dnes to bol pre mňa veľmi dobrý deň. Zaistil som si účasť vo finále Grand Prix a opäť bude v Číne. Keď som tam bol pred tromi rokmi, mal som horúčku a nepredviedol som, čo som chcel. Teraz to chcem odčiniť,“ prezradil Japonec podľa AP.
Na finále v Čchung-čchingu bude chýbať úradujúci olympijský šampión Michail Šajdorov z Kazachstanu, ktorému patrilo v Šen-čene až 5. miesto výkonom 263,49. Nedarilo sa ani ďalšiemu Japoncovi, bronzový medailista z OH v Miláne Šun Sató predviedol viacero nepodarených skokov a patrilo mu celkovo 4. miesto za 277,20.
Grand Prix ISU - Čínsky pohár:
muži - konečné poradie: 1. Kao Miura 293,25 b., (102,90 b./190,35 b.), 2. Vladislav Dikidži (Rus.) 282,44 (98,86/183,58), 3. Jevgenij Semenenko (obaja Rus.) 281,62 (99,72/181,90), 4. Šun Sató (Jap.) 277,20 (101,97/175,23), 5. Michail Šajdorov (Kaz.) 263,49 (94,87/168,62), 6. Vladimir Samoilov (Poľ.) 252,39 (88,21/164,18)
muži - konečné poradie: 1. Kao Miura 293,25 b., (102,90 b./190,35 b.), 2. Vladislav Dikidži (Rus.) 282,44 (98,86/183,58), 3. Jevgenij Semenenko (obaja Rus.) 281,62 (99,72/181,90), 4. Šun Sató (Jap.) 277,20 (101,97/175,23), 5. Michail Šajdorov (Kaz.) 263,49 (94,87/168,62), 6. Vladimir Samoilov (Poľ.) 252,39 (88,21/164,18)