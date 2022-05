V Taliansku vrcholí boj o titul, AC chce scudetto po 11 rokoch

Rím 2. mája (TASR) - Futbalisti AC Miláno i jeho mestského rivala Interu zaznamenali v nedeľu tesné víťazstvá a tak je aj po 35. kole boj o taliansky titul otvorený. "Rossoneri" vedú o dva body, no v záverečných troch dueloch ich čakajú o čosi ťažší súperi. Oba milánske tímy si už v predstihu zabezpečili účasť v budúcej sezóne Ligy majstrov a po víkende sa k nim pridali aj SSC Neapol a štvrtý Juventus Turín.



AC v nedeľnom zápase doma s Fiorentinou spálilo množstvo gólových šancí a mohlo prehrávať po hlavičke Arthura Cabrala, ktorú však bravúrne udržal pred bránkovou čiarou Mike Maignan. Naopak, na druhej strane sa brankára vôbec nevyznamenal. Pietro Terracciano v 82. minúte rozohral presne na nohu Rafaela Leaa, ten si potiahol loptu do šestnástky, zbavil sa obrancu a presnou strelou rozhodol o tesnom triumfe domácich. "Pre futbalistu je najlepší moment, keď strelí rozhodujúci gól. Ale dnes bolo najdôležitejšie naše víťazstvo, pretože sme si vypracovali množstvo šancí, ale pred bránkou sme boli príliš nepokojní," povedal Leao.



AC natiahlo sériu bez prehry na 13 zápasov a mieri za prvým scudettom od roku 2011. Na jeho definitívu potrebuje v záverečných troch kolách dve výhry a remízu, keďže s Interom má lepšie vzájomné duly. "Rossoneri" však majú náročnejší žreb a čakajú ich súboje na pôde deviatej Verony a jedenásteho Sassuola a doma s ôsmou Atalantou, ktorá ešte bojuje o pohárovú Európu. Inter privíta doma štrnáste Empoli a pätnástu Sampdoriu a medzitým si zahrá na pôde 17. Cagliari. Okrem toho ho čaká aj finále Coppa Italia s Juventusom (11. mája). "Nasledujúce tri zápasy pre nás budú ako finále a my ich musíme vyhrať, aby sme dosiahli naše ciele," povedal Leao.



Obhajca Inter v zostave so slovenským obrancom Milanom Škriniarom triumfoval v nedeľu na pôde Udinese Calcio 2:1. Oba góly strelil v úvodnom dejstve, postarali sa o ne Ivan Perišič a Lautaro Martinez. Domáci stihli už iba skorigovať zásluhou Ignacia Pussetta. Inter sa tak po prehre v Bologni vrátil späť na víťaznú cestu, pred tretím Neapolom má päťbodový náskok.



"Ukázali sme skvelý charakter a odvahu. Myslím si, že to bol už náš 50. zápas v tejto sezóne a napriek všetkému sme hrali veľmi dobre. Vyhrali sme Superpohár, prvýkrát za 11 rokov sme sa dostali do osemfinále Ligy majstrov a stále bojujeme o pohár i titul. Zostávajú nám štyri zápasy, sme v dobrej forme a budeme bojovať až do konca," povedal pre klubovú stránku tréner Simone Inzaghi.



Juventus Turín zvíťazil nad poslednými Benátkami 2:1. O oba góly v sieti hostí, ktorí nevyhrali už desať stretnutí v rade, sa postaral Leonardo Bonucci. Skúsený obranca si tak dal pekný darček k svojim 35. narodeninám. "Stará dáma" si poistila štvrtú priečku a zabezpečila si účasť v Lige majstrov 2022/2023, čo definitívne potvrdila večerná remíza AS Rím s Bolognou (0:0). Piati "vlci" i šieste Lazio Rím strácajú tri kolá pred koncom sezóny na Juventus desať bodov a už ho nemôžu predstihnúť.



"Boli to najkrajšie narodeniny. Keď mám na ruke kapitánsku pásku, stane sa niečo špeciálne. Snažím sa ísť príkladom, i keď to treba vždy. Tento rok sme boli len pár bodov od boja o titul a na budúci budeme opäť patriť k najlepším," povedal Bonucci.