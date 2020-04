V talianskych futbalových kluboch budú môcť 4. mája začať s tréningom

Rím 26. apríla (TASR) - Futbalisti talianskych klubov by sa od 4. mája mohli zapojiť do individuálneho tréningového procesu. V rozhovore pre denník La Repubblica to uviedol taliansky premiér Giuseppe Conte, ktorého vláda sa rozhodla zmierniť opatrenia prijaté v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Konkrétny plán by mala predstaviť na začiatku budúceho týždňa.



V Taliansku zastavili profesionálne futbalové ligy 9. marca. Do konca ročníka Serie A, ktorý mal pôvodne vyvrcholiť 24. mája, zostáva dvanásť kôl. Kluby by po dvoch týždňoch individuálnej prípravy mohli od 18. mája nabehnúť na skupinovú a v júni by sa mohla súťaž reštartovať. Lídrom tabuľky je úradujúci majster Juventus Turín s náskokom jedného bodu pred Laziom Rím.



V Taliansku evidovali v nedeľu o 12.15 SELČ viac ako 195-tisíc prípadov ochorenia COVID-19 a 26.384 úmrtí.