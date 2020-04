V tíme CCC pristúpili k drastickým opatreniam,jazdcom zredukujú platy

Berlín 3. apríla (TASR) - V profesionálnom cyklistickom tíme CCC pristúpili k drastickým opatreniam, ktorými zareagovali na pandémiu koronavírusu. Jazdcom na čele s Nemcom Simonom Geschkem do konca sezóny výrazne zredukujú platy a rozviažu kontrakty s väčšinou spolupracovníkov.



"Je to bolestný proces, museli sme však reagovať na súčasnú situáciu. Pred niekoľkými týždňami si nikto z nás nevedel predstaviť, že by mohlo prísť k takýmto opatreniam. Všetci veríme, že sa čím skôr začne opäť pretekať," citovala agentúra SID slová šéfa stajne CCC Jima Ochowicza.