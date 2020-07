V tíme Fuenlabrady je už 28 nakazených koronavírusom

Madrid 25. júla (TASR) - Druholigový španielsky futbalový klub Fuenlabrada CF ohlásil 12 nových prípadov nákazy koronavírusom. Celkový počet pozitívnych testov v klube tak stúpol už na 28. Nie je známe, koľko z nich je hráčov.



Celý tím sa aktuálne nachádza v karanténe v La Coruni, kde mal 20. júla odohrať duel záverečného kola druhej ligy, no zápas napokon zrušili. Madridský klub odcestoval do Galície napriek štyrom pozitívnym prípadom a neskôr sa objavili ďalšie. "Cítime veľké obavy a hlbokú bolesť z výsledkov najnovších testov," zverejnil klub v stanovisku podľa AFP.



Fuenlabrada má ešte šancu posunúť sa z ôsmej priečky na šiestu a postúpiť do baráže o La Ligu. Jej zápas s La Coruňou preložili na 30. júla, či v tom čase dokáže postaviť zdravú jedenástku je však otázne.