V tíme Iuventy Michalovce je podozrenie na COVID-19

Michalovce 10. septembra (TASR) - V tíme hádzanárok Iuventy Michalovce je podozrenie na ochorenie COVID-19. Vedenie nadnárodnej MOL ligy preto odložilo na sobotu plánovaný duel Iuventy v 3. kole súťaže na ihrisku DHC Sokol Poruba.



"Môžem potvrdiť, že jedna z našich hráčok mala pozitívny test na koronavírus. Druhý jej už vyšiel negatívny, no ešte ju čaká tretí, ktorého výsledok zaváži," uviedol vo štvrtok pre TASR športový riaditeľ Iuventy Michalovce Ján Beňadik.



V michalovskom klube pravidelne testujú hráčky aj realizačný tím na prítomnosť nového koronavírusu a v nedávnej minulosti už zaznamenali aj pozitívny prípad. "Sme možno aj jediní, kto takto poctivo testuje celé družstvo. Máme však už nejaké skúsenosti a vieme, že je jednoduchšie preložiť nejaký zápas, než dať celé družstvo do karantény. V pondelok 7. septembra bol náš tím kompletne otestovaný. Vyšiel z toho jeden pozitívny prípad u jednej z hráčok a tak absolvovala druhý test. Ten bol už negatívny. Čaká ju ešte tretí. Ak bude pozitívny, tak si to ona bude ďalej riešiť," uviedol Beňadik.



Pre podozrenie na koronavírus sa budú v inom termíne hrať aj dva zápasy dorasteniek medzi HC DAC Dunajská Streda a Iuventou Michalovce.