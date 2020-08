V tíme Slovana je údajne ďalší pozitívny, Klaksvik sa obrátil na UEFA

Klaksvik 18. augusta (TASR) - Zástupcovia tímu KÍ Klaksvik žiadajú Európsku futbalovú úniu (UEFA), aby rozhodla o osude stredajšieho zápasu 1. predkola Ligy majstrov so Slovanom Bratislava.



Všetci hráči Slovana, ktorí v pondelok odleteli na Faerské ostrovy, mali negatívne opakované testy na koronavírus, no podľa portálu nordlysid.fo bol pozitívne testovaný jeden z členov realizačného tímu slovenského majstra. Miestne zdravotné orgány podľa tohto zdroja informovali zástupcov UEFA a tá sa situáciou zaoberá.



Slovan v pondelok večer oficiálne potvrdil nákazu u jedného hráča a jedného zamestnanca klubu. Obaja majú len mierne symptómy ochorenia, sú v karanténe a neodcestovali s tímom na Faerské ostrovy. Zápas Klaksvik - Slovan by sa mal uskutočniť v stredu o 20.00 SELČ.