V tímovej súťaži žien zvíťazili lukostrelkyne Kórejskej republiky

Výsledky:



finále: Kórejská republika - Čína 4:4, 29:27 po rozstrele



o 3. miesto: Mexiko - Holandsko 6:2



ďalšie poradie: 4. Holandsko, 5. Taiwan, 6. Nemecko, 7. Indonézia, 8. India

Paríž 28. júla (TASR) - Lukostrelkyne Kórejskej republiky desiatykrát za sebou zvíťazili v olympijskej súťaži tímov. Trojica Jeon Hun-young, Lim Sih-yeon a Nam Suh-yeon triumfovala vo finále nad Číňankami An Čchi-süan, Li Ťia-man a Jang Siao-lej po rozstrele. Bronz získali reprezentantky Mexika po víťazstve nad Holandskom.Reprezentantky Kórejskej republiky viedli po dvoch setoch už 4:0, no ďalšie dva vyzneli pre čínske družstvo. Dráma pokračovala aj v rozstrele, v ktorom staronové olympijské víťazky triumfovali 29:27. Spočiatku to vyzeralo na nerozhodné skóre 27:27 po rozstrele, no po preskúmaní nastala zmena a dva z pôvodne deväťbodových šípov zmenili na desiatky.Kórejčanky desiatym víťazstvom po sebe v tímovej súťaži vyrovnali historický zápis amerických plavcov, ktorí dosiahli desať po sebe idúcich triumfov v polohových štafetách. Juhokórejčanky vyhrali všetky olympijské súťaže tímov od zaradenia tejto disciplíny do programu hier v roku 1988 v Soule.Bronz si odniesli Mexičanky Angela Ruizová, Alejandra Valenciová a Ana Vázquezová, ktoré v súboji o konečné 3. miesto zvíťazili nad Holanďankami 6:2.