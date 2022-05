V Tirane sa pobili fanúšikovia s políciou, 80 Rimanov vyhostili

Policajti zadržali futbalového fanúšika Feyenoordu Rotterdam pred historicky prvým finálovým zápasom Európskej konferenčnej ligy medzi AS Rím a Feyenoord Rotterdam v Tirane v stredu 25. mája 2022. Foto: TASR/AP

Fanúšikovia zapaľujú svetlice počas historicky prvého finálového zápasu Európskej konferenčnej ligy AS Rím - Feyenoord Rotterdam na štadióne v Tirane v stredu 25. mája 2022. Foto: TASR/AP

Tirana 25. mája (TASR) - Albánska polícia vyhostila desiatky fanúšikov talianskeho futbalového klubu AS Rím, ktorí sa v Tirane v predvečer finálového zápasu Európskej konferenčnej ligy s Feyenoordom Rotterdam pobili s policajtmi.Zranenia pri zásahu utrpelo podľa AFP až 19 príslušníkov polície, po ktorých chuligáni hádzali fľaše, kamene a iné predmety. Neprístojnosti sa odohrávali na troch miestach albánskej metropoly. Výsledkom bolo zatknutie a následné vyhostenie 80 priaznivcov AS Rím, ktorí v stredu ráno opustili krajinu lodnou dopravou z prístavu v meste Durres. Situácia v Tirane bola pár hodín pred zápasom pokojná aj preto, že v baroch platil zákaz predaja alkoholických nápojov.Národný štadión v Tirane má kapacitu 21.000 miest, podľa albánskej polície však do dejiska finálového zápasu dorazilo údajne až 100.000 priaznivcov oboch tímov. Tí, ktorí sa nedostali na štadión, mali možnosť sledovať zápas na veľkoplošných obrazovkách v dvoch separátnych fanzónach.