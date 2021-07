V Tokiu otvorili olympijskú dedinu, Bach vyzdvihol organizátorov

Tokio 13. júla (TASR) - Olympijská dedina v Tokiu privítala v utorok prvých športovcov. Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach pri tejto príležitosti označil japonskú metropolu za najlepšie pripravené mesto na OH v histórii.



Bach pricestoval do Japonska už minulý týždeň a strávil tri dni v karanténe. "Dokázali ste spraviť z Tokia najlepšie pripravené mesto na olympiádu vôbec. Vzhľadom na zložité okolnosti, ktorým musíme všetci čeliť, je to obzvlášť pozoruhodné," povedal desať dní pred štartom najväčšieho športového sviatku Bach podľa agentúry AFP.



V dedine bude bývať na ploche približne 44 hektárov 18.000 športovcov a funkcionárov v 21 budovách. Panujú v nej prísne opatrenia z dôvodu pandémie koronavírusu. Musia sa dodržiavať rozostupy, platí zákaz podávania rúk a všetci musia nosiť masky mimo svojich izieb. Olympijské hry v Tokiu sa budú konať od 23. júla do 8. augusta za núdzového stavu a bez prítomnosti divákov.