V Tokiu päť Slovákov, Gelle sa predstaví v K1 na 1000 m

Bratislava 22. júna (TASR) - Päť slovenských rýchlostných kanoistov sa predstaví na OH 2020 v Tokiu. Samuel Baláž s Adamom Botekom budú štartovať v K2 na 1000 m i v K4 na 500 m spoločne s Erikom Vlčekom a Denisom Myšákom. Peter Gelle absolvuje rovnako ako na OH 2016 v Riu de Janeiro disciplínu K1 na 1000 m.



"Výkonný výbor schválil konečné zloženie nášho tímu na olympiádu v Tokiu. V K1 na 1000 m sa postaví na štart Peter Gelle, ktorý na MS 2019 v Szegede získal miestenku pre Slovensko vďaka štvrtému miestu v A-finále," uviedol Filip Petrla, športový riaditeľ sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky.



Vlček bude štartovať na šiestej olympiáde, čo sa ešte nepodarilo žiadnemu slovenskému športovcovi. Do K4 sa nominoval minulý týždeň vďaka víťazstvu nad Csabom Zalkom v internej kvalifikácii na bratislavskom Zemníku. Päť olympijských štartov majú na svojom konte plavkyňa Martina Moravcová, sánkarka Mária Jasenčáková, vodný slalomár Michal Martikán, strelec Jozef Gönci, biatlonistka Martina Halinárová i bežci na lyžiach Ivan Bátory s Martinom Bajčičákom.