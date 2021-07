V Tokiu sa nepredstaví zranený Kevin Love

New York 16. júla (TASR) - Na OH 2020 v Tokiu sa kvôli zraneniu pravého lýtka nepredstaví americký basketbalista Kevin Love.



Nepriaznivú správu potvrdil v piatok agent hráča Clevelandu, informovala agentúra AP. Love bol členom tímu, ktorý získal zlato na OH 2012 v Londýne. Dva roky predtým sa tešil z titulu svetového šampióna.



Vo štvrtok výber USA informoval, že kvôli koronavírovému protokolu nepocestuje do Japonska ani Bradley Beal z Washingtonu.