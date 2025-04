VIDEO: V Trenčíne otvorili priestory regionálnej hokejovej akadémie

Trenčín 5. apríla (TASR) - V Trenčíne slávnostne otvorili priestory regionálnej hokejovej akadémie, ktorých súčasťou je aj nová hokejová hala. Výstavba spolu s vyvolanými investíciami stála vyše 23 miliónov eur. Na sobotnej tlačovej konferencii pri príležitosti slávnostného otvorenia priestorov akadémie to uviedol predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška.



Vláda poskytla na výstavbu viac ako päť miliónov eur a 18 miliónov eur išlo z rozpočtu krajskej samosprávy. „Je to finančne náročný projekt, ale aj technicky náročný projekt,“ zdôraznil Baška. Myšlienka tohto projektu začala podľa jeho slov vznikať v októbri 2017, keď bolo podpísané spoločné memorandum medzi Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH), TSK a Strednou športovou školou v Trenčíne.







Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) verí, že tento pilotný projekt bude inšpirovať aj ostatné samosprávne kraje, aby vytvorili podobné hokejové akadémie. „Budeme robiť všetko pre to, aby vznikol súzvuk toho, kde samospráva, štát, ale aj zanietení občania a rodičia napomôžu vzniku takéhoto svätostánku pre naše deti,“ zdôraznil.



Prezident SZĽH Miroslav Šatan poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili o vznik akadémie. „Veríme, že to bude inšpirujúce aj pre ďalšie samosprávy, pre ďalšie kluby. Hokejový zväz bude aj naďalej takéto projekty a víziu rozvoja regionálnych hokejových akadémií podporovať,“ deklaroval.



Projekt prepája myšlienky moderného športového tréningového centra so vzdelávaním na strednej športovej škole. SZĽH na svojom webe priblížil, že nový zimný štadión bude slúžiť trenčianskej mládeži v kategóriách dorastu a juniorov, pričom súčasťou komplexu hokejovej akadémie sú dve ľadové plochy.