Futbalisti Trenčína začali prípravu bez veľkých zmien v kádri

Program zimnej prípravy:



14. januára: FC Slovan Liberec - AS Trenčín (Tipsport Malta Cup 2023)



17. januára: WSG Tirol - AS Trenčín (Tipsport Malta Cup 2023)



19. januára: súper podľa umiestnení v tabuľke (Tipsport Malta Cup 2023)



28. januára: AS Trenčín - FK Rača (Štadión Sihoť)



4. februára: AS Trenčín – FC ŠTK 1914 Šamorín (Štadión Sihoť)



Trenčín 4. januára (TASR) - Fortunaligový tím AS Trenčín neplánuje počas zimnej prestávky veľké zmeny v kádri. Podľa slov generálneho manažéra Roberta Rybníčka doplnenie mužstva prichádza aktuálne z radov klubovej akadémie. Do prípravy vstúpia Ľuboš Praženka, Jakub Murko a Samuel Bednár.Futbalisti Trenčína odštartovali prípravu na jarnú časť FL v stredu. Trénerovi Mariánovi Zimenovi sa hlásil tím v kompletnej zostave. Úvod prípravy odštartovali predpoludňajšie funkčné testy pod vedením kondičného trénera Michala Tomanicu.citoval Tomanicu klubový web AS.Zimnú prípravu absolvujú Trenčania na Malte, kde odohrajú Tipsport Malta Cup (9.-19. januára). V rámci turnaja na nich čakajú tri zápasy. Už 14. januára si zmerajú sily s deviatym tímom českej ligy FC Slovan Liberec. O tri dni narazia na piaty tím rakúskej ligy WSG Tirol. Posledný zápas turnaja odohrajú 19. januára, o súperovi rozhodne až tabuľkové poradie. "Po návrate na Slovensko čaká tím pokračovanie zimnej prípravy v domácom prostredí. Na prelome januára a februára privíta AS na Štadióne Sihoť druholigistov FK Rača a FC ŠTK 1914 Šamorín," informoval web astn.sk.V tíme už nie Cristian Ramirez a na hosťovanie do Zlatých Moraviec odišiel Lucas Demitra. Chýba aj Witan Sulaeman, ale v jeho prípade ide o plánovanú absenciu, keďže si plní reprezentačné povinnosti. S mužstvom trénuje v rámci predĺženia skúšky nigérijský útočník Lekan Okunola a holandský krídelník Dabney dos Santos.