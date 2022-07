V treťom tréningu na VC Maďarska bol najrýchlejší Latifi

Budapešť 30. júla (TASR) - Kanadský pretekár Nicolas Latifi bol najrýchlejší v treťom tréningu na VC Maďarska seriálu MS F1. Pilot Williamsu dosiahol na Hungaroringu čas 1:41,480 minúty na pneumatikách do prechodného mokra.



V Budapešti pršalo, čo mohlo ovplyvniť aj popoludňajšiu kvalifikáciu a preto bolo v záverečnom tréningu na trati rušno. Väčšina pretekárov vrátane Latifiho sa odhodlala na pneumatiky do prechodného mokra, no Vettelovi tento risk nevyšiel. Nemec stratil na mokrej vozovke kontrolu nad svojím Aston Martinom, skončil v bariére a tréning museli pozastaviť.



Druhý najlepší čas dosiahol Monačan Charles Leclerc na Ferrari, ktorý zaostal o 0,661 sekundy. Prvú trojku doplnil Latifiho tímový kolega Alexander Albon z Thajska s mankom 0,901 s. Obaja mali takisto obutú zmes do prechodného mokra.