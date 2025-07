V Trnave pred sezónou cítia rast hernej formy, v tíme vidia kvalitu

Trnava 22. júna (TASR) - Futbalový Spartak Trnava nemá pred štartom novej sezóny Niké ligy stanovený presný výkonnostný cieľ. V najvyššej slovenskej súťaži však chce dosiahnuť čo najlepšie umiestnenie. Na predsezónnej tlačovej konferencii to zdôraznil športový riaditeľ klubu Martin Škrtel.



„Nepostavili sme pred realizačný tím zadefinované umiestnenie. Každý kto robí futbal, ho robí pre víťazstvá. Nastavení sme tak, že pôjdeme od zápasu k zápasu, budeme sa snažiť predvádzať hru, s ktorou budú fanúšikovia spokojní a dosahovať výsledky, s akými budeme všetci spokojní. Ak sa máme baviť o tabuľkovom postavení, chceme byť čo najvyššie. Až samotná liga ale ukáže, ako to v skutočnosti bude. Osobne si ale myslím a verím, že mužstvo má kvalitu i charakter a cieľ, ktorý sme si dali, aby bolo po obnove konkurencieschopné nielen v lige, ale aj Európe, sa nám to podarí splniť,“ povedal Škrtel.







Poukázal pritom na veľké množstvo zmien. Do tímu pribudlo deväť nových futbalistov, osem odišlo. „Zmien bolo veľa, času málo. Prípravné zápasy a pohárové súboje s Häckenom nám ukázali, že mužstvo sa vyvíja, sme na správnej ceste a verím, že výkonmi, ktoré majú stúpajúcu tendenciu, sa mužstvo bude prezentovať od začiatku ligy.“ Okrem hráčov sa obmenil aj realizačný tím, ktorého šéfom sa stal hlavný tréner Michal Ščasný. „Značka Spartaka Trnava je predurčená pre najvyššie ciele. Také sú aj moje ciele, tie najvyššie,“ nehľadal žiadne predsezónne alibi Ščasný. „Nebudeme sa za nič schovávať. Určite nepoviem, že budeme spokojní s prvou šestkou, alebo štvrtým – piatym miestom. Vidím, že kvalita mužstva je obrovská, niektoré veci potrebujú čas, aby si to sadlo, ale pre mňa je podstatné to, aby sme mali svoju futbalovú tvár. A keď to pretavíme v to, akým spôsobom chceme hrať, verím, že budeme úspešní. Cieľom je, aby sa hra páčila aj fanúšikom, ktorí sú hladní po futbale, sú fantastickí a my im to budeme musieť vrátiť hrou aj výsledkami. Potrebujeme trochu trpezlivosti, ale naša forma má vzostupnú tendenciu, čo je dôležité. Sú tu aj iné mužstvá - Dunajská Streda, Žilina či ambiciózne Košice. Značka Spartaka nás ale predurčuje k boju o najvyššie méty,“ nechal sa počuť kouč Spartaka.



Kapitánom mužstva v ligovej súťaži bude Martin Mikovič, hoci v pohárovej Európe zastáva túto funkciu jeho zástupca Roman Procházka. Mikovič by mal s kapitánskym céčkom priviesť tím aj na úvodný duel s Ružomberkom, ktorý má na Štadióne Antona Malatinského výkop v nedeľu o 24. júla o 19.00 h. „Verím, že sme dobre nachystaní a vstúpime do ligy víťazne proti Ružomberku. Dva zápasy s Häckenom nám mohli ukázať, že naša hra ide hore a už trochu inak vyzeráme v novom systéme. Do ligy pevne dúfam vstúpime víťazne a budeme sa držať hore, tlačiť na mužstvá,“ poznamenal Mikovič.



Spartak v lete posilnili Denys Taraduda (Michalovce), Idjessi Metsoko (Plzeň), Kristián Koštrna (Podbrezová), Patrick Nwadicke (Sirius), Giorgi Moistsrapishvili (Kolkheti), Michal Tomič (Slavia Praha), Hilary Gong (Widzew Lodž), Stefan Škrbo (WSG Tirol) a Timotej Kudlička (Malženice). Prestupový termín sa ešte neskončil, ani pohyby v trnavskom kádri nemusia byť definitívne. „Obmena kádra bola veľká, kým si to všetko sadne a hráči sa adaptujú a prispôsobia na nový štýl hry a celkovo na nový život, keďže väčšina prišla zo zahraničia, tak to možno nejaký čas potrvá. Ten sme nemali, napriek tomu si myslím, že je mužstvo dobre pripravené a napreduje. Samozrejme, nechcem povedať, že káder je uzavretý. Sledujeme trh aj hráčov, ako sa vyvíja ich situácia a sme pripravení reagovať. Keď mám byť konkrétny, o pozíciách sa nebavíme, ak by sa však vyskytol hráč, ktorý by bol zaujímavý herne i charakterovo, určite by sme sa nad ním zamýšľali,“ naznačil Škrtel.







Bývalý slovenský reprezentant absolvuje prvé prestupové obdobie vo funkcionárskej úlohe. „Mal som možnosť sa podieľať na skladaní mužstva spolu s trénerom a prezidentom klubu. Všetci noví hráči prešli procesom sledovania a získavania informácií. Hráči majú potenciál, je na nich, aby ho naplnili. Práca ma zatiaľ baví a napĺňa, samozrejme, že to nie je jednoduché a veľa vecí je pre mňa stále nových. Som rád, že mám okolo seba ľudí, ktorí sú stále pripravení pomôcť a situáciu mi uľahčiť. Verím, že spolupráca bude dobrá aj do budúcna. Potešil ma každý jeden z transferov, žiaden sa nerodil ľahko. Bol to zdĺhavý proces, často sme tu trávili veľa času. Ak mám povedať jedno meno, čo ma potešilo, tak je to asi Timotej Kudlička, ktorý bol v Trnave prehliadaný. Pri všetkej skromnosti, nebyť mňa, trénera a prezidenta klubu, tak by tu možno ani dnes nebol. Od prvého okamihu ukazoval a presviedčal nás, že do mužstva patrí. Tréner po prvých tréningoch povedal, že v mužstve bude. Za to som rád, pretože výkonmi v Malženiciach si miesto v klube zaslúži,“ dodal Škrtel.



K príjemnému objavu trnavského prestupového leta pridal pochvalné slová aj Ščasný: „Potvrdil, že si zaslúži miesto v kádri. Pomohlo mu pôsobenie v Malženiciach, kde sa oťukal v mužskom futbale. Ide o typ útočníka vhodného pre Trnavu, je ochotný šprintovať, podstúpiť súboj, je gólový a má výborné zakončenie. Je to o dôvere, čo je podstatné pre hráča. Komunikujeme spolu, príležitosť dostane, bol by som rád, keby sme si na konci sezóny povedali, že ide o objav ligy.“ Spartak Trnava ešte pred nedeľným vstupom do domácej ligy čaká vo štvrtok 24. júla zápas druhého predkola Konferenčnej ligy. Andeli nastúpia na Malte od 18.00 h proti Hibernians.