V Trondheime štartujú MS v severskom lyžovaní s 12 Slovákmi

Program MS v severskych lyžiarskych disciplínach v Tronhdheime:



streda 26. februára:



beh na lyžiach - kvalifikácia



13.00 ženy - 7,5 km klasicky



15.30 muži - 7,5 km klasicky



štvrtok 27. februára:



beh na lyžiach - šprint voľne m+ž



10.00 kvalifikácia



12.30 vyraďovacia časť



severská kombinácia - ženy



15.00 beh na 5 km s hromadným štartom



17.00 skoky na strednom mostíku



skoky na lyžiach



20.30 ženy - kvalifikácia na strednom mostíku







piatok 28. februára:



severská kombinácia - mix tímy



12.00 skoky na strednom mostíku



16.05 štafeta 2x5 km/2x2,5 km



skoky na lyžiach



14.00 ženy - súťaž na strednom mostíku







sobota 1. marca:



severská kombinácia - muži



12.00 skoky na strednom mostíku



16.00 beh na 7,5 km



beh na lyžiach



14.00 muži - skiatlon 20 km (10 km klasicky/10 km voľne)



skoky na lyžiach



17.00 ženy - tímová súťaž na strednom mostíku



20.30 muži - kvalifikácia na strednom mostíku







nedeľa 2. marca:



severská kombinácia - ženy



12.00 skoky na strednom mostíku



16.00 beh na 5 km



beh na lyžiach



14.00 ženy - skiatlon 20 km (10 km klasicky/10 km voľne)



skoky na lyžiach



17.00 muži - súťaž na strednom mostíku







pondelok 3. marca



voľný deň







utorok 4, marca:



beh na lyžiach



13.00 muži - 10 km klasicky



15.30 ženy - 10 km klasicky



(Trondheim/Nór.)







streda 5. marca



beh na lyžiach



11.00 tímšprint klasicky m+ž - kvalifikácia



14.30 tímšprint klasicky m+ž - finále



skoky na lyžiach



16.00 mix tímy - súťaž na veľkom mostíku







štvrtok 6. marca:



severská kombinácia - tímy muži



11.00 skoky na veľkom mostíku



15.00 štafeta 4x5 km



beh na lyžiach



12.30 muži - štafeta 4x7,5 km



skoky na lyžiach



16.20 muži - tímová súťaž na veľkom mostíku



20.30 ženy - kvalifikácia na veľkom mostíku







piatok 7. marca:



skoky na lyžiach



12.15 muži - kvalifikácia na veľkom mostíku



16.15 ženy - súťaž na veľkom mostíku



beh na lyžiach



14.00 ženy - štafeta 4x7,5 km







sobota 8. marca:



severská kombinácia - muži



9.30 skoky na veľkom mostíku



14.30 beh na 10 km



beh na lyžiach



11.30 muži - 50 km voľne s hromadným štartom



skoky na lyžiach



15.45 muži - súťaž na veľkom mostíku







nedeľa 9. marca:



beh na lyžiach



ženy - 50 km voľne s hromadným štartom



Trondheim 25. februára (TASR) - V Trondheime v stredu aj za účasti 12 slovenských reprezentantov odštartujú MS v severských lyžiarskych disciplínach (od 26. februára do 9. marca). Nórske stredisko bude hostiť najlepších klasikov po druhý raz, prvý svetový šampionát sa uskutočnil v roku 1997 pri príležitosti tisíceho výročia založenia mesta. Aréna Granäsen prešla v roku 2023 rozsiahlymi úpravami, aby bola pripravená pre vyše 1000 športovcov zo 74 krajín.Slovenské mužské bežecké lyžovanie budú zastupovať Matej Horniak, Andrej Renda, Denis Tilesch, Ján Adamov, Jáchym Cenek, Michal Adamov a Jelisej Kuzmin. Zo Sloveniek mala okrem Márie Danielovej a Emílie Rendovej pôvodne štartovať aj Michaela Straková. Najúspešnejšia biatlonistka zo zimného EYOF-u v gruzínskom Bakuriani však po minulotýždňovej lekárskej prehliadke vypadla z nominácie pre zdravotné problémy. V skokoch na lyžiach zasiahnu do bojov Tamara Mesíková, Kira Mária Kapustíková a Hektor Kapustík. Súrodenci Kapustíkovci sa zúčastnia aj v pretekoch v severskej kombinácii.Reprezentačná trénerka bežcov Barbora Klementová zdôraznila, že pre viacerých pretekárov bude svetový šampionát veľkou skúškou.uviedla Klementová pre oficiálny web Zväzu slovenského lyžovania (ZSL).Topfavoritom v bielej stope bude domáci Nór Johannes Hösflot Kläbo, pre ktorého bude šampionát špecifický, keďže v Trondheime žije. Na MS 2023 v slovinskej Planici získal zlaté medaily v šprinte, tímovom šprinte i v štafete. Teraz môže vybojovať jubilejný 10. titul a stať sa druhým najdekorovanejším mužom v histórii po svojom krajanovi Björnovi Dahliem. "povedal Kläbo pre oficiálny web Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS). Jeho najvážnejšími konkurentmi by mali byť krajania Harald Östberg Amundsen, Simen Hegstad Krüger, Paal Golberg či Fín Ilvo Niskanen.Medzi ženami bude pútať najväčšiu porornosť Therese Johaugová. Nórka sa vlani v novembri vrátila do súťažného kolotoča po dvojročnej prestávke, počas ktorej porodila dcérku Kristin. "zdôraznila Johaugová. Po úspešných výsledkoch v prestížnom seriáli netají, že v Trondheime má tie najvyššie ambície. "dodala 14-násobná majsterka sveta a štvornásobná olympijská šampiónka. K horúcim adeptkám na cenné kovy patria aj líderka celkového poradia SP Američanka Jessica Digginsová či Nemka Victoria Carlová.Slovenská skokanka Mesíková sa predstaví na seniorských MS po úspešnom vystúpení na juniorskom šampionáte v americkom Lake Placid, kde obsadila na strednom mostíku 10. miesto. Kapustíková sa vráti na mostíky po zranení členka a jej hlavným cieľom bude predviesť stabilné skoky. Medzi mužmi budú najväčšimi favoritmi Rakúšania na čele s obhajcom veľkého glóbusu Stefanom Kraftom a víťazom Turné štyroch mostíkov Danielom Tschofenigom. Nóri vkladajú nádeje do Johanna Andreho Forfanga, Nemci sa budú spoliehať na Piusa Paschkeho i skúsených matadorov Karla Geigera s Andreasom Wellingerom. V Planici bol majstrom sveta na veľkom mostíku domáci Slovinec Timi Zajc, na strednom sa tešil z prvenstva Poliak Piotr Zyla.V severskej kombinácii idú Hektor a Kira Mária Kapustíkovci v individuálnych pretekoch predovšetkým zbierať cenné skúsenosti. Nór Jari Magnus Riiber bude chcieť potvrdiť pozíciu lídra SP, v Planici vybojoval štyri zlaté medaily. Na cenné kovy si brúsia zuby aj Nemci Vinzenz Geiger s Janom Schmidom, či Rakúšan Johannes Lamparter, ktorý na MS 2021 v Oberstdorfe vybojoval ako 19-ročný zlato v individuálnej súťaži so skokmi na veľkém mostíku.