STÁVKOVÝ ŠKANDÁL V TURECKOM FUTBALE: Vydali zatykače na 17 rozhodcov
Škandál vypukol po tom, čo Turecká futbalová federácia minulý týždeň suspendovala 149 rozhodcov a asistentov rozhodcov.
Autor TASR
Ankara 7. novembra (TASR) - Tureckí prokurátori v piatok vydali zatykače na 21 osôb vrátane 17 rozhodcov a prezidenta prvoligového klubu v rámci rozširujúceho sa vyšetrovania stávkového škandálu vo futbale.
Podľa úradu hlavného prokurátora Istanbulu zadržali počas piatkových ranných razií najmenej osemnásť podozrivých v hlavnom meste a v ďalších jedenástich provinciách. Sedemnásť rozhodcov, identifikovaných iba iniciálami, vyšetrujú pre možné obvinenia zo „zneužitia právomoci“ a „ovplyvňovania výsledku zápasu“.
V rámci vyšetrovania vypočuli aj Murata Ozkayu, prezidenta prvoligového klubu Eyüpspor a bývalého majiteľa tímu Kasimpasa Fatiha Saraca, informovali noviny Cumhuriyet a ďalšie médiá. Kasimpasa čelí samostatnému vyšetrovaniu z korupcie v holdingovej spoločnosti, ktorá predtým vlastnila klub.
Škandál vypukol po tom, čo Turecká futbalová federácia minulý týždeň suspendovala 149 rozhodcov a asistentov rozhodcov. Prezident TFF Ibrahim Haciosmanoglu prezradil, že vládna agentúra zistila, že 371 z 571 aktívnych rozhodcov malo účty v stávkových spoločnostiach. Z nich 152 rozhodcov údajne uzatváralo stávky na futbalové zápasy, vrátane siedmich rozhodcov a pätnástich asistentov z najvyššej súťaže.
Haciosmanoglu dodal, že desať rozhodcov uzavrelo stávky na viac ako 10.000 zápasov za päť rokov, zatiaľ čo niektorí iba jednu. Jeden arbiter údajne uzavrel stávky až na 18.227 zápasov, čo vyvoláva vážne obavy o integritu rozhodovania v tureckom futbale. Informovala agentúra AP.
