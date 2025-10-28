Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Turecku vyšetrujú pre stávkové podvody tisícky hráčov a rozhodcov

Istanbulská prokuratúra už začala vyšetrovanie a TFF spustila disciplinárne konanie.

Ankara 28. októbra (TASR) - Orgány v Turecku vyšetrujú približne 3700 futbalistov, viaceré kluby a vyše 150 rozhodcov, ktorí mali aktívne stávkové účty s podozrením na manipuláciu zápasov. Turecká futbalová federácia (TFF) predtým oznámila, že 152 rozhodcov údajne aktívne uzatváralo stávky, vrátane siedmich špičkových arbitrov.

Istanbulská prokuratúra už začala vyšetrovanie a TFF spustila disciplinárne konanie. Predstavitelia Galatasaray Istanbul uviedli, že tento vývoj poukazuje na rozsah krízy dôvery a spravodlivosti, ktorou turecký futbal dlhodobo prechádza. Prezident Fenerbahce Istanbul Sadettin Saran po pondelkovom zápase svojho tímu proti Gaziantepu vyhlásil, že verí, že sa záležitosť vyrieši a že sa otvorí nová kapitola futbalu. Tretí z istanbulských klubov Besiktas požadoval transparentné vyšetrovanie, uviedla agentúra DPA.
