V Uruguaji pozastavili tento víkend profesionálne súťaže v Uruguaji

Montevideo 24. augusta (TASR) - Uruguajská futbalová asociácia (AUF) počas víkendu pozastavila všetky profesionálne súťaže v krajine. Dôvodom bol zdravotný stav obrancu Juana Izquierda, ktorý skolaboval vo štvrtkovom osemfinálovom stretnutí Pohára osloboditeľov v Sao Paule.



Dvadsaťsedemročného hráča miestneho klubu Nacional postihla srdečná arytmia. Podľa vyjadrenia klubu je jeho stav v súčasnosti stabilizovaný, no naďalej zostáva na Jednotke intenzívnej starostlivosti v brazílskej nemocnici, kde bude minimálne najbližšie tri dni.



"Starostlivosť o Juanovo zdravie je v tejto chvíli naša priorita, preto budeme v najbližších hodinách pozorne sledovať vývoj jeho zdravotného stavu. Vzhľadom na udalosť, sme sa rozhodli pozastaviť všetky profesionálne súťaže na tento víkend," uviedlo vo vyhlásení združenie pre práva profesionálnych futbalistov v Uruguaji, Mutual (MUFP).



Izquierdo v 84. minúte duelu spadol na trávnik. Zvyšní hráči sa snažili okamžite privolať zdravotníkov. Následne hráča v bezvedomí transportovali do nemocnice. Zápas sa napokon dohral, Sao Paulo udržalo vedenie 2:0 a postúpilo do štvrťfinále. Správu priniesla agentúra Reuters.