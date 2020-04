V USA vytvorili skupinu expertov na duševné zdravie pre olympionikov

Muž si fotí hodiny, ktoré odpočítavajú dni do začiatku olympijských hier v Tokiu v pondelok 30. marca 2020. Olympijské hry v Tokiu sa uskutočnia od 23. júla do 8. augusta 2021. V pondelok o tom rozhodli organizátori spolu s Medzinárodným olympijským výborom (MOV). Minulý týždeň rozhodol MOV o preložení OH na budúci rok pre pandémiu koronavírusu. Pôvodne sa mali konať od 24. júla do 9. augusta 2020. Hry sa tak uskutočnia o rok takmer v rovnakom termíne. Paralympijské hry budú v Tokiu na budúci rok od 24. augusta do 5. septembra.