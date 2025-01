V USA zatkli amerického šprintéra Freda Kerleyho

Miami 4. januára (TASR) - Americký šprintér Fred Kerley čelí obvineniu po tom, čo ho v South Beach v Miami zatkla polícia. Stalo sa tak po tom, čo prišiel k svojmu autu blízko "miesta činu" a prejavil agresívne správanie, pričom ignoroval príkazy, aby ustúpil. Štyria príslušníci polície sa ho podľa oficiálneho vyhlásenia pokúsili obmedziť a pred použitím paralyzéru ho udreli do hlavy, hrudného koša a chrbta, no odpor kládol aj po zasiahnutí taserom.



Majstra sveta v šprinte na 100 m z roku 2022 a dvojnásobného olympijského medailistu obvinili z kladenia odporu pri zatýkaní, ublíženia na zdraví dôstojníka a výtržníctva. Juhofloridská televízna stanica Local 10 WPLG informovala, že Kerleyho čakal súd. Jeho obhajca kritizoval správanie polície a uviedol, že došlo k úplnému nedorozumeniu a Kerley bol vzorný občan komunity. "Nie je to nič iné, než prehnaná reakcia polície," uviedol obhajca, ktorý chcel zostať v anonymite. Sudkyňa Miami-Dade Mindy Glazerová uviedla, že incident "mohol byť riešený iným spôsobom".