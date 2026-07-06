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V utorok štartuje 1. predkolo LM, Slovan zatiaľ čaká na súpera

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Slovenskú stopu budú mať v 1. predkole duely lotyšskej Rigy a maďarského ETO FC Győr. Riga pod vedením trénera Adriána Guľu narazí na arménsky Ararat-Armenia.

Autor TASR
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Bratislava 6. júla (TASR) - Tridsaťosem dní po finálovom stretnutí v Budapešti odštartuje v utorok duelmi 1. predkola nová edícia futbalovej Ligy majstrov. Jediný slovenský zástupca ŠK Slovan Bratislava bude čakať na to, kto z dvojice FC Flora Tallinn - FC Iberia 1999 Tbilisi lepšie zvládne ich vzájomný dvojzápas. Odvety sú na programe 14. a 15. júla.

Medzi 28 tímami v prvom predkole je niekoľko nováčikov v podobe Sabah Baku z Azerbajdžanu, bieloruského ML Vitebsk, FC Atert Bissen z Luxemburska a Kauno Žalgiris z Litvy.

Slovenskú stopu budú mať v 1. predkole duely lotyšskej Rigy a maďarského ETO FC Győr. Riga pod vedením trénera Adriána Guľu narazí na arménsky Ararat-Armenia. Jeho asistentmi sú ďalší Slováci brat Norbert a Peter Argyusi. Maďarského majstra doviedol k titulu slovenský kormidelník Balázs Borbély, no po úspešnom ročníku prešiel do konkurenčného Ferencvárosu Budapešť. Jednotkou Győru však naďalej zostal 27-ročný brankár Samuel Petráš.

Víťazi 1. predkola postúpia do 2. predkola, zdolané tímy budú hrať v 2. predkole Konferenčnej ligy (KL). Rovnako ako pred rokom prebehlo aj žrebovanie tzv. „šťastných dvojíc“, stali sa nimi Lincoln Red Imps FC - Inter Club d'Escaldes a Tre Fiori FC - Larne FC. Mužstvo, ktoré prehrá, nebude hrať 2., ale 3. predkolo KL. Slovan vstúpi do bojov o miestenku v ligovej fáze LM 21. alebo 22. júla a odvety 2. kola sú na programe o týždeň neskôr.

prvé zápasy 1. predkola Ligy majstrov:

utorok

18.00 Ararat-Armenia - Riga FC

18.00 Kauno Žalgiris - Drita Gjilan

18.00 Lincoln Red Imps - Inter Club d'Escaldes

18.00 Sabah Baku - The New Saints

19.00 Vardar Skopje - KuPS Kuopio

19.30 Floriana FC - Shamrock Rovers

20.30 Tre Fiori - Larne FC

20.30 Borac Banja Luka - Levski Sofia

20.45 KÍ Klaksvík - FC Bissen

21.00 Víkingur Reykjavík - ETO FC Győr

streda

17.00 Kajrat Almaty - Sutjeska Nikšič

18.00 Flora Tallinn - Iberia 1999 Tbilisi

19.00 ML Vitebsk - Universitatea Craiova

19.00 Petrocub Hincesti - Egnatia Rrogozhina
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