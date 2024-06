V úvodnom finálovom dueli NHL zvíťazila Florida

finále play off NHL



prvý zápas /na 4 víťazstvá/:



Florida Panthers - Edmonton Oilers 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)



/stav série: 1:0/

Sunrise 9. júna (TASR) - Hokejisti Floridy Panthers sa ujali vedenia vo finálovej sérii play off NHL. V noci na nedeľu zdolali v úvodnom zápase Edmonton Oilers 3:0. Domáci brankár Sergej Bobrovskij zaznamenal 32 úspešných zákrokov a dosiahol tretie čisté konto v kariére vo vyraďovacej časti. Druhý súboj finálovej série o Stanleyho pohár je na programe v noci na utorok opäť na ľade Floridy (2.00 SELČ).Panthers strelili po jednom góle v každej tretine. V 4. minúte sa po prihrávke Aleksandra Barkova presadil Carter Verhaeghe. Krídelník prvej formácie zaznamenal desiaty presný zásah v tohtoročnej play off a už len jeden gól mu chýba na vyrovnanie klubového rekordu Matthewa Tkachuka (11 v sezóne 2022/23). V úvode druhej časťi našiel Sam Bennett spoza bránky Evana Rodriguesa, ktorý zvýšil na 2:0. Triumf domácich potvrdil päť sekúnd pred koncom tretej tretiny zakončením do prázdnej brány Eetu Luostarinen. Hráči Edmontonu boli v stretnutí strelecky aktívnejší (32:18), ale ani raz neprekonali Bobrovského. Kapitán hostí Connor McDavid, ktorý s 31 bodmi (5+26) vedie produktivitu play off, nebodoval po štyroch dueloch. Oilers prvýkrát v tohtoročnej vyraďovacej časti nestrelili v zápase gól.