V úvodnom zápase H-skupiny remizoval Uruguaj s Kóreou 0:0

Uruguajský futbalista Luis Suaréz (vpravo) a hráč Južnej Kórey Kim Čin-su bojujú o loptu počas zápasu základnej H-skupiny Uruguaj - Južná Kórea na majstrovstvách sveta v Katare vo štvrtok 24. novembra 2022. Foto: TASR/AP

H-skupina – 1. kolo:



Uruguaj – Kórejská republika 0:0 (0:0)



Rozhodovali: Turpin – Danos, Gringore (všetci Fr.), ŽK: Caceres - Cho Gue-sung, 41.663 divákov



Uruguaj: Rochet – Olivera (79. Vina), Godin, Gimenez, Caceres – Vecino (78. De La Cruz), Bentancur, Valverde – Nunez, Suarez (64. Cavani), Pellistri (88. Varela)



Kórejská republika: Kim Seung-gyu – Kim Jin-su, Kim Young-gwon, Kim Min-jae, Kim Moon-hwan – Jung Woo-young, Hwang In-boem – Na Sang-ho (74. Lee Kang-in), Lee Jae-sung (74. Son Jun-ho), Son Heung-min – Hwang Ui-jo (74. Cho Gue-sung)



Al Raján 24. novembra (TASR) - Futbalisti Uruguaja remizovali v úvodnom zápase H-skupiny na MS v Katare s Kórejskou republikou 0:0. Oba tímy vystrelili v zápase spolu pätnásťkrát, do priestoru bránky však nemieril ani jeden pokus.Na druhý zápas H-skupiny nastúpili o 17.00 SEČ. Portugalsko a Ghana. Uruguaj sa stretne v pondelok 28. novembra o 20.00 s Portugalskom. Kórejčania si v ten istý deň o 14.00 zmerajú sily s Ghanou.Úvodná štvrťhodina zápasu sa niesla v znamení vysokého tempa, najmä zo strany Kórejčanov. Pramenilo z toho však veľa nepresností a medzihra viazla. Prvý sa dostal do nebezpečnej pozície v 19. minúte Uruguajčan Valverde, ktorý si nabehol na dlhý pas, ale z ťažkej pozície mieril nad Kimovu bránu. V 27. minúte to Kórejčania prehnali s pressingom a Uruguaj vyrazil do otvorenej obrany, avšak rýchlu kontru štyroch proti trom zahatal veľmi zlou prihrávkou Olivera. Na opačnej strane mal v 33. minúte veľkú príležitosť otvoriť skóre nikým nekrytý Hwang Ui-jo, ktorý však nezužitkoval presnú spätnú prihrávku od Kim Moon-hwana. V 43. minúte bol blízko gólu Uruguaj, keď si dobre načasoval výskok pri rohovom kope kapitán Godin, ale Kórejčanov zachránila pravá žrď.Od druhého polčasu bolo cítiť, že ani jeden z tímov nechcel urobiť veľkú chybu, z ktorej by pramenil dôležitý gól. V 63. minúte sa ocitol v jednej z mála nádejných pozícií uruguajský útočník Nunez, ale v súboji 1 na 1 sa kľučkou vytlačil mimo palebnú pozíciu. V poslednej polhodine mali viac z hry Juhoameričania, ktorí mali loptu častejšie na kopačkách a snažili sa hľadať voľné priestory v kórejskej defenzíve. Osud do vlastných rúk chcel vziať v 90. minúte Valverde, ktorého ďalekonosná prudká strela opečiatkovala pravú žrď Kimovej brány. Následne na opačnej strane chyboval pri rozohrávke brankár Rochet, ale Son jeho zaváhanie nepotrestal a zápas sa skončil bez gólov.