V úvodný deň MS v parahokeji žien výhry USA a Kanady
Súčasťou Výberu sveta sú aj dve Slovenky, obrankyňa Ema Mária Šimáková a útočníčka Michaela Hozáková.
Autor TASR
Dolný Kubín 26. augusta (TASR) - V úvodný deň historicky prvých majstrovstiev sveta v parahokeji žien zvíťazili v Dolnom Kubíne hráčky zámorských tímov. Američanky triumfovali v A-skupine v otváracom zápase šampionátu nad Austrálčankami 8:0, Kanada si poradila v B-skupine s Výberom sveta 10:0. Súčasťou Výberu sveta sú aj dve Slovenky, obrankyňa Ema Mária Šimáková a útočníčka Michaela Hozáková.
MS v parahokeji žien - výsledky:
A-skupina
Austrália – USA 0:8 (0:6, 0:1, 0:1)
Góly: 1. a 5. DiClaudiová, 10. Doederleinová, 10. Benassiová, 11. Zhengová, 13. Eberhardová, 25. Steffenová, 35. Quimbyová
tabuľka A-skupiny:
1. USA 1 1 0 8:0 3
2. Austrália 1 0 1 0:8 0
3. Nórsko 0 0 0 0:0 0
B-skupina
Výber sveta - Kanada 0:10 (0:2, 0:6, 0:2)
Góly: 1., 1. a 22. Tousignantová, 17. Charron-Pilotteová, 17., 27. a 32. Whiteová, 21. Mahová, 26. Buchananová, 42. Assincková
tabuľka B-skupiny:
1. Kanada 1 1 0 10:0 3
2. Výber sveta 1 0 1 0:10 0
3. V. Británia 0 0 0 0:0 0
