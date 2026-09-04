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V úvodných zápasoch zvíťazili basketbalistky Austrálie aj Japonska
Japonsko – Mali 102:97 (48:52).
Autor TASR,aktualizované
Berlín 4. septembra (TASR) - Basketbalistky Španielska zvíťazili nad domácimi Nemkami 83:53 v úvodný deň MS v Berlíne. Úspešný vstup do turnaja majú za sebou aj reprezentantky Belgicka, ktoré zdolali Turecko 89:75.
Favorizované Američanky vstúpili do turnaja víťazstvom nad Čínou 94:61 v zápase základnej D-skupiny. O prekvapenie sa v B-skupine postarali reprezentantky Kórejskej republiky, ktoré triumfovali nad Nigériou 99:81.
V úvodnom zápase C-skupiny zvíťazili reprezentantky Austrálie nad Portorikom 70:54. Pozíciu favoritiek potvrdili aj Japonky, ktoré v prvý deň turnaja zdolali v stretnutí A-skupiny Mali 102:97.
Favorizované Američanky vstúpili do turnaja víťazstvom nad Čínou 94:61 v zápase základnej D-skupiny. O prekvapenie sa v B-skupine postarali reprezentantky Kórejskej republiky, ktoré triumfovali nad Nigériou 99:81.
V úvodnom zápase C-skupiny zvíťazili reprezentantky Austrálie nad Portorikom 70:54. Pozíciu favoritiek potvrdili aj Japonky, ktoré v prvý deň turnaja zdolali v stretnutí A-skupiny Mali 102:97.
MS v basketbale žien 2026, Berlín
A-skupina:
Japonsko – Mali 102:97 (48:52)
Najviac bodov: Hajašiová 27, K. Tanaková 18, Takadová 14 - Ndiayeová a Sangareová 22, Koneová 21 (11 doskokov).
Španielsko – Nemecko 85:53 (50:24)
Najviac bodov: Thiamová 17, Condeová 13, Martinová 12 - Fiebichová 13, Saballyová 10, Gulichová 8.
B-skupina
Kórejská republika - Nigéria 99:81 (48:45)
Najviac bodov: Či-hjon 27, I-sul 20, I-sem 19 - Okonwová 22, Musová 13 (12 doskokov), Kaluová 11.
C-skupina:
Austrália – Portoriko 70:54 (31:24)
Najviac bodov: Talbotová 19, Melbourneová a Smithová po 10 - Guirantesová 14 (10 doskokov), McGee-Staffordová 11 (12 doskokov), San Antoniová 11.
Belgicko - Turecko 89:75 (44:45)
Najviac bodov: Meessemanová 27, Vanloová 22, Linskensová 11 - Burkeová 17, Uzunová 11, Bayramová 10.
D-skupina:
USA – Čína 94:61 (49:29)
Najviac bodov: Bueckersová a Howardová 14, Youngová 12 - Sin-jü a C’-jü po 13, Sü 11.
A-skupina:
Japonsko – Mali 102:97 (48:52)
Najviac bodov: Hajašiová 27, K. Tanaková 18, Takadová 14 - Ndiayeová a Sangareová 22, Koneová 21 (11 doskokov).
Španielsko – Nemecko 85:53 (50:24)
Najviac bodov: Thiamová 17, Condeová 13, Martinová 12 - Fiebichová 13, Saballyová 10, Gulichová 8.
B-skupina
Kórejská republika - Nigéria 99:81 (48:45)
Najviac bodov: Či-hjon 27, I-sul 20, I-sem 19 - Okonwová 22, Musová 13 (12 doskokov), Kaluová 11.
C-skupina:
Austrália – Portoriko 70:54 (31:24)
Najviac bodov: Talbotová 19, Melbourneová a Smithová po 10 - Guirantesová 14 (10 doskokov), McGee-Staffordová 11 (12 doskokov), San Antoniová 11.
Belgicko - Turecko 89:75 (44:45)
Najviac bodov: Meessemanová 27, Vanloová 22, Linskensová 11 - Burkeová 17, Uzunová 11, Bayramová 10.
D-skupina:
USA – Čína 94:61 (49:29)
Najviac bodov: Bueckersová a Howardová 14, Youngová 12 - Sin-jü a C’-jü po 13, Sü 11.