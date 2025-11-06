< sekcia Šport
V užšej nominácii SR sú nové tváre, Pospíšil: „Zaujímavé typy“
Úvodná fáza kvalifikácie ME 2027 sa hrá systémom systémom doma-vonku od 9. do 19. novembra 2025, respektíve 8. – 18. marca 2026.
Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - Tréner slovenskej ženskej basketbalovej reprezentácie Martin Pospíšil zúžil nomináciu na novembrové tri stretnutia prvej fázy kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2027 na 14 mien. V omladenom výbere nechýba viacero nových tvári, vrátane naturalizovanej Američanky Kyry Lambertovej.
Realizačný tím pôvodne zverejnil 24 mien, ktoré majú možnosť zasiahnuť do novembrového trojzápasu v rámci C-skupiny. Do Bratislavy si povolal 14 hráčok, šancu na debut v reprezentačnom drese Slovenska bude mať Lucia Žilinská, Liana Užovičová (obe Slávia ŠKP Banská Bystrica), Katarína Šedivá (MBK Ružomberok) a Ema Szmereková (Piešťanské Čajky). „Nemôžeme mať ružové okuliare. Treba povedať, že situácia je úplne iná, ako bola 5, 10 a už ani nehovorím pred 15 rokmi. Na druhej strane, sú tu zaujímavé typy hráčok. Sledujeme ich výkonnosť. Budeme radi, keď ich forma porastie, lebo je to dôležité pre slovenský ženský basketbal. Šancu dostanú, ale je potrebné, aby mali zodpovednosť vo svojich tímoch a hrali ťažké zápasy v európskych pohároch,“ vyjadril sa Pospíšil pre oficiálnu stránku Slovenskej basketbalovej asociácie.
Slovensko odštartuje kvalifikáciu v bratislavskej Gopass aréne súbojom s Poľskom (streda 12. novembra o 18.00 h), potom sa predstaví na Cypre (sobota 15. novembra o 15.30 h) a v Rumunsku (utorok 18. novembra o 18.00 h). „Každý tím vstupuje do kvalifikácie s nulou víťazstiev a nulou prehier. Chceme začať dobre a chceme urobiť všetko pre pozitívny výsledok. Chceme sa prezentovať tímovosťou a chceme na ihrisku nechať všetko. Pre nás je podstatné, aby každá jedna hráčka odviedla maximum a mala správny prínos do tímu. To je kľúčové,“ uviedol reprezentačný tréner Slovenska.
Slovenky musia prejsť cez dve kvalifikačné fázy, ak sa chcú predstaviť na záverečnom turnaji ME 2027. Novinkou je tiež navýšenie počtu zápasov v jednom kvalifikačnom okne z dvoch na tri. Slovenský tím chýbal na záverečnom turnaji tohtoročných ME prvýkrát od roku 2019. Z prvej kvalifikačnej fázy postupujú dvaja najlepší z každej skupiny a tri najlepšie tímy z tretích miest (pri tabuľke sa nebudú zarátavať duely so štvrtým tímom v skupine). „Systém je ťažší a spravodlivejší. Ťažší systém je to hlavne pre krajiny, ktoré nemajú takú veľkú kvantitu v kvalite hráčok. Odohrať tri zápasy počas krátkeho obdobia nie je nič jednoduché. Pravidlá sú pre každého rovnaké a my urobíme všetko preto, aby sme sa s tým vyrovnali,“ dodal Pospíšil.
Úvodná fáza kvalifikácie ME 2027 sa hrá systémom systémom doma-vonku od 9. do 19. novembra 2025, respektíve 8. – 18. marca 2026. Neúspešné tímy z prvej fázy čaká predkvalifikácia ME 2029. Záverečný turnaj je na programe 16. až 27. júna 2027 a druhýkrát v histórii sa odohrá v štyroch krajinách - Belgicku, Fínsku, Litve a Švédsku.
Realizačný tím pôvodne zverejnil 24 mien, ktoré majú možnosť zasiahnuť do novembrového trojzápasu v rámci C-skupiny. Do Bratislavy si povolal 14 hráčok, šancu na debut v reprezentačnom drese Slovenska bude mať Lucia Žilinská, Liana Užovičová (obe Slávia ŠKP Banská Bystrica), Katarína Šedivá (MBK Ružomberok) a Ema Szmereková (Piešťanské Čajky). „Nemôžeme mať ružové okuliare. Treba povedať, že situácia je úplne iná, ako bola 5, 10 a už ani nehovorím pred 15 rokmi. Na druhej strane, sú tu zaujímavé typy hráčok. Sledujeme ich výkonnosť. Budeme radi, keď ich forma porastie, lebo je to dôležité pre slovenský ženský basketbal. Šancu dostanú, ale je potrebné, aby mali zodpovednosť vo svojich tímoch a hrali ťažké zápasy v európskych pohároch,“ vyjadril sa Pospíšil pre oficiálnu stránku Slovenskej basketbalovej asociácie.
Slovensko odštartuje kvalifikáciu v bratislavskej Gopass aréne súbojom s Poľskom (streda 12. novembra o 18.00 h), potom sa predstaví na Cypre (sobota 15. novembra o 15.30 h) a v Rumunsku (utorok 18. novembra o 18.00 h). „Každý tím vstupuje do kvalifikácie s nulou víťazstiev a nulou prehier. Chceme začať dobre a chceme urobiť všetko pre pozitívny výsledok. Chceme sa prezentovať tímovosťou a chceme na ihrisku nechať všetko. Pre nás je podstatné, aby každá jedna hráčka odviedla maximum a mala správny prínos do tímu. To je kľúčové,“ uviedol reprezentačný tréner Slovenska.
Slovenky musia prejsť cez dve kvalifikačné fázy, ak sa chcú predstaviť na záverečnom turnaji ME 2027. Novinkou je tiež navýšenie počtu zápasov v jednom kvalifikačnom okne z dvoch na tri. Slovenský tím chýbal na záverečnom turnaji tohtoročných ME prvýkrát od roku 2019. Z prvej kvalifikačnej fázy postupujú dvaja najlepší z každej skupiny a tri najlepšie tímy z tretích miest (pri tabuľke sa nebudú zarátavať duely so štvrtým tímom v skupine). „Systém je ťažší a spravodlivejší. Ťažší systém je to hlavne pre krajiny, ktoré nemajú takú veľkú kvantitu v kvalite hráčok. Odohrať tri zápasy počas krátkeho obdobia nie je nič jednoduché. Pravidlá sú pre každého rovnaké a my urobíme všetko preto, aby sme sa s tým vyrovnali,“ dodal Pospíšil.
Úvodná fáza kvalifikácie ME 2027 sa hrá systémom systémom doma-vonku od 9. do 19. novembra 2025, respektíve 8. – 18. marca 2026. Neúspešné tímy z prvej fázy čaká predkvalifikácia ME 2029. Záverečný turnaj je na programe 16. až 27. júna 2027 a druhýkrát v histórii sa odohrá v štyroch krajinách - Belgicku, Fínsku, Litve a Švédsku.
Užšia nominácia Slovenska na prvú fázu kvalifikácie ME 2027 žien (12. - 18. novembra):
hráčky: Nikola Dudášová (Umana Reyer Benátky), Kyra Lambertová (Elitzur Ramla/Izr.), Alica Moravčíková, Ema Szmereková (obe Piešťanské Čajky), Natália Martišková (Sokol Hradec Králové), Terézia Páleníková (Villeneuve d'Ascq LM/Fr.), Liana Užovičová, Lucia Žilinská (obe Slávia ŠKP Banská Bystrica), Katarína Šedivá (MBK Ružomberok), Miroslava Mištinová (CS Rapid Bukurešť), Stella Tarkovičová (Energa Toruň/Poľ.), Ivana Jakubcová (Olympiakos Pireus/Gréc.), Veronika Remenárová (IDK Eusktoren San Sebastian/Šp.), Rebeka Mikulášiková (AZS AJP Gorzów Wielkopolski/Poľ.)
realizačný tím: Martin Pospíšil - hlavný tréner, Ivana Jalčová a Radko Dvorčšák - asistenti trénera, Erika Gaheerová - fyzioterapeutka, Marek Mikletič - kondičný tréner, Lucia Lásková - manažérka reprezentácie, Sabína Šimonovičová - vedúca družstva, Monika Bartošová - doktorka, Vladimír Katreniak - masér
novembrový program Slovenska v C-skupine prvej fázy kvalifikácie ME 2027:
streda 12. novembra, 18.00 h: Slovensko - Poľsko (Gopass aréna, Bratislava)
sobota 15. novembra, 15.30 h: Cyprus - Slovensko (Limassol)
utorok 18. novembra, 18.00 h: Rumunsko - Slovensko (Ploješť)
hráčky: Nikola Dudášová (Umana Reyer Benátky), Kyra Lambertová (Elitzur Ramla/Izr.), Alica Moravčíková, Ema Szmereková (obe Piešťanské Čajky), Natália Martišková (Sokol Hradec Králové), Terézia Páleníková (Villeneuve d'Ascq LM/Fr.), Liana Užovičová, Lucia Žilinská (obe Slávia ŠKP Banská Bystrica), Katarína Šedivá (MBK Ružomberok), Miroslava Mištinová (CS Rapid Bukurešť), Stella Tarkovičová (Energa Toruň/Poľ.), Ivana Jakubcová (Olympiakos Pireus/Gréc.), Veronika Remenárová (IDK Eusktoren San Sebastian/Šp.), Rebeka Mikulášiková (AZS AJP Gorzów Wielkopolski/Poľ.)
realizačný tím: Martin Pospíšil - hlavný tréner, Ivana Jalčová a Radko Dvorčšák - asistenti trénera, Erika Gaheerová - fyzioterapeutka, Marek Mikletič - kondičný tréner, Lucia Lásková - manažérka reprezentácie, Sabína Šimonovičová - vedúca družstva, Monika Bartošová - doktorka, Vladimír Katreniak - masér
novembrový program Slovenska v C-skupine prvej fázy kvalifikácie ME 2027:
streda 12. novembra, 18.00 h: Slovensko - Poľsko (Gopass aréna, Bratislava)
sobota 15. novembra, 15.30 h: Cyprus - Slovensko (Limassol)
utorok 18. novembra, 18.00 h: Rumunsko - Slovensko (Ploješť)