V. Weiss strelil prvé ligové góly a sníva o ME

Bratislava 6. marca (TASR) - Vladimír Weiss v kútiku duše veril, že okrem víťazstva sa v sobotnom šlágri 22. kola najvyššej slovenskej futbalovej súťaže proti DAC 1904 Dunajská Streda dočká aj prvého ligového gólu v drese bratislavského Slovana. Obe želania sa mu splnili, navyše góly strelil až dva. Prvý výstavný z voleja zaznamenal už v 3. minúte, druhým z jedenástky zvýšil v 11. minúte náskok úradujúceho majstra. Mal aj prsty v treťom zásahu Mohu a Slovan vďaka výhre 3:1 nad jediným konkurentom v boji o titul pôjde do nadstavbovej časti s luxusným desaťbodovým náskokom.



"V prvom rade som veľmi rád za to, že sa vyhralo. Čo sa týka mňa osobne, góly mi veľmi pomohli. Som rád, že mi to tam konečne padlo a pomohol som k trom bodom. Chcel som dať gól už predtým, ale nemal som šťastie. Dnes som si okrem víťazstva prial aj to, aby som skóroval. Samozrejme, najdôležitejšie sú tri body," zhodnotil šláger 31-ročný Weiss, ktorý sa v Slovane zžil s pozíciou "desiatky", kým z reprezentácie i z predošlých pôsobísk boli na neho fanúšikovia zvyknutí skôr ako na krídelníka.



Prvý ligový gól v drese Slovana strelil v 15. zápase, zakrátko pridal ďalší a "belasí" mali vďaka nemu uľahčenú cestu k trom bodom. "Veľmi nám pomohlo, že sme na začiatku vyhrávali. V takýchto zápasoch je nesmierne dôležité streliť prvý gól. Súperovi sa však podarilo znížiť, takže sme vedeli, že musíme streliť po prestávke tretí gól, aby sa to upokojilo," dodal Weiss, ktorý si myslí, že desaťbodový náskok by mal stačiť na obhajobu titulu. "Osobne sa domnievam, že áno. Ale vo futbale je možné všetko, hrá sa ešte o 30 bodov," varoval pred podcenením.



Kvalitné výkony v belasom drese by mu mohli priniesť pozvánku do reprezentácie, za ktorú odohral zatiaľ posledný zápas v októbri 2018 v Trnave proti Česku (1:2) v Lige národov. Do nového cyklu kvalifikácie MS 2022 odštartujú Slováci na konci marca trojzápasom na Cypre a doma s Maltou a Ruskom. Tréner Štefan Tarkovič už v najbližších dňoch zverejní nomináciu a Weiss by v nej nechcel chýbať. "Uvidíme, je to na ňom. Jeho rozhodnutie budem akceptovať. Samozrejme, že by som chcel reprezentovať. Už minule som chcel pomôcť národnému tímu, žiaľ, zranenie ma nepustilo. Dávam do toho všetko, hrávam. Verím, že tentoraz chalanom pomôžem," poznamenal Weiss, ktorý bol na dvoch šampionátoch (MS 2010, EURO 2016). Rád by si zahral aj na treťom: "Zažil som to. Viem, aké to je. Spravím všetko pre to, aby som si opäť zahral na šampionáte."