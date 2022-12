V Záhrebe hlásia dostatok snehu, vlaňajšok by sa nemal opakovať

Záhreb 30. decembra (TASR) - Veľké obavy mali organizátori lyžiarskych pretekov Svetového pohára v Záhrebe v príprave na januárové podujatie Snehová kráľovná. Vlani v stredisku Sljeme panovalo jarné počasie s teplotami približne 8°C, čo sa podpísalo pod kvalitu podložky. Organizátori ju pred pretekmi solili a poliali vodou, no veľmi to nepomohlo, navyše počas pretekov znepríjemňoval podmienky silný vietor, ktorý zavial na trať veľké množstvo lístia. Slalom mužov dokonca zrušili, v ženskom triumfovala po tretí raz za sebou v tomto stredisku Petra Vlhová. Budúci týždeň sa v Záhrebe uskutočnia dva ženské slalomy a organizátori hlásia, že podmienky budú tentokrát lepšie.



Vianoce sa v Chorvátsku, ale aj v celej strednej Európe, niesli väčšinou v znamení dvojciferných hodnôt pri stupňoch Celzia a takéto teploty pretekom neprajú. Chorvátski organizátori však tvrdia, že všetko ide podľa plánu. "Budúci týždeň bude teplo, ale napadlo dostatočné množstvo snehu. Často sme mali problémy v spodnej časti trate a teraz sme sa sústredili predovšetkým na túto časť. Pribudnú aj kozmetické množstvá snehu, aby bol obraz, ktorý pochádza zo Záhrebu, čo najkrajší. Na obrazovke bude veľa belosti," citoval denník Jutarnji list riaditeľa pretekov Vedrana Pavleka.



Do Záhrebu sa tešia aj fanúšikovia, ktorí sa na Medvednicu vrátia po prestávke zapríčinenej koronavírusom. Tunajší mimoriadne populárny ženský slalom odštartuje 4. januára prvým kolom o 12.30 h, druhé je naplánované na 16.30. O deň neskôr budú lyžiarky na trati o niečo neskôr, prvé kolo sa pôjde o 15.00 a dvojdňový program v Sljeme uzavrie druhá jazda so začiatkom o 18.00.