V Záhrebe sa zmenilo mnohé, no nie meno víťazky

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa teší v cieli zo svojho víťazstva v slalome žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní v Záhrebe 3. januára 2021. Foto: TASR - Martin Baumann

Záhreb 3. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa minimálne na ďalší rok nemusí vzdať Trofeje snehovej kráľovnej. Vďaka jej triumfu v nedeľňajšom slalome Svetového pohára má Slovensko v Záhrebe z predchádzajúcich piatich súťaží na konte až tri víťazstvá. V roku 2017 to odštartovala Veronika Velez-Zuzulová a Vlhová aj pred jej zrakom teraz pridala svoj druhý úspech.Vlani bola Vlhová na svahu Sljeme suverénne najrýchlejšia v oboch kolách a Američanku Mikaelu Shiffrinovú, miestnu rekordnú štvornásobnú víťazku, nechala za sebou o 1,31 sekundy. V dramatickejšej úvodnej súťaži roka 2021 viedla opäť Slovenka po prvom kole, v druhom si náskok postrážila len o päť stotín sekundy pred Rakúšankou Katharinou Liensbergerovou.povedala Vlhová pre TASR v cieľových priestoroch.Koncom decembra v Semmeringu prerušila Švajčiarka Michelle Gisinová hegemóniu Vlhovej so Shiffrinovou, ktorá trvala 28 slalomov SP, hneď pri najbližšej príležitosti sa však Vlhová vrátila na trón. Tentoraz aj doslova. Víťazku v Záhrebe tradične korunujú v cieľových priestoroch plášťom, do ktorého sa pre opatrenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu musela navliecť sama. Korunku jej nasadila Gisinová.Podujatie v Záhrebe patrí k najprestížnejším i finančne najlukratívnejšie dotovaným v seriáli. Desať percent z premii do 30. miesta ide na pomoc po zemetraseni, ktoré v uplynulých dňoch postihlo Chorvátsko. Organizátori by za normálnych okolností venovali náležitú pozornosť aj sprievodným akciám, ale pre pandémiu sa večer pred pretekmi nekonalo ani slávnostné žrebovanie štartových čísel na otvorenom klzisku na Námestí kráľa Tomislava v centre mesta. Vzhľadom na skorý januárový termín by išlo ešte o súčasť sviatočného programu v chorvátskej metropole, v tomto roku však nebolo možné zabezpečiť atmosféru. V porovnaní s vlaňajškom sa tak zmenilo mnohé, no nie meno víťazky.Idylická zimná atmosféra nevítala obmedzený počet akreditovaných účastníkov ani na kopci. Organizátori mali problém s pripravením potrebnej vrstvy snehu, lyžiarky dokonca ani nemohli trénovať na súťažnom svahu. Počas prvého kola navyše pršalo a najmä vo vrchnej pasáži šarapatila aj hmla. Slalom v Záhrebe pritom už v ideálnych podmienkach patrí k najťažším v ženskom kalendári pre svoju dĺžku. "Nikoho nepustili na trať, nikto nevedel, aká je. Podmienky v prvom kole boli naozaj hrozné, lebo pršalo, druhé kolo bolo našťastie bez dažďa. Naozaj je veľmi teplo, je to ťažké pre nás aj pre trať. Na konci všetkého je to však úžasný deň," dodala Vlhová. Uprostred zimy, v ktorej má našliapnuté za ziskom sezónnych trofejí vrátane tej najcennejšej, je zdravotne v poriadku: "Cítim sa dobre, pretože stále mám veľmi veľké emócie. Zajtra je nový deň a už budem myslieť na zjazd a ďalšie preteky." V St. Antone sú 9. a 10. januára na programe zjazd a super-G, 12. januára sa pôjde najbližší slalom v ďalšom rakúskom rezorte Flachau.