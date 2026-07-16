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V základnej časti NHL je až 84 zápasov, sezóna štartuje v septembri
Na zvýšení počtu stretnutí v základnej časti sa dohodli majitelia klubov aj hráči počas rokovaní o kolektívnej zmluve.
Autor TASR
New York 16. júla (TASR) - Nová sezóna zámorskej hokejovej NHL sa začne nezvyčajne už v septembri. Otvárací duel základnej časti medzi obhajcom titulu Carolinou Hurricanes a Floridou Panthers, ktorý je na programe 29. septembra, odštartuje prvú 84-zápasovú základnú časť od ročníka 1993/1994.
Na zvýšení počtu stretnutí v základnej časti sa dohodli majitelia klubov aj hráči počas rokovaní o kolektívnej zmluve. Ďalším dôvodom skoršieho začiatku je snaha vytvoriť väčší časový odstup medzi koncom finále Stanleyho pohára a draftom koncom júna. V roku 2024 uplynuli medzi finálovým siedmym zápasom o titul medzi Floridou Panthers a Edmontonom Oilers a prvým kolom draftu iba tri dni.
Úvodný večer sezóny sa vyrovná najskoršiemu dátumu začiatku v histórii NHL a zároveň ide o prvý prípad, keď sa základná časť v Severnej Amerike začína ešte pred októbrom. Naposledy sa odohrali duely základnej časti v septembri ešte v roku 2007, keď sa v Londýne proti sebe postavili Anaheim Ducks a Los Angeles Kings. Doteraz poslednými zápasmi v septembri boli stretnutia v play off počas pandemickej „bubliny“ v roku 2020, pripomenula agentúra AP.
Na zvýšení počtu stretnutí v základnej časti sa dohodli majitelia klubov aj hráči počas rokovaní o kolektívnej zmluve. Ďalším dôvodom skoršieho začiatku je snaha vytvoriť väčší časový odstup medzi koncom finále Stanleyho pohára a draftom koncom júna. V roku 2024 uplynuli medzi finálovým siedmym zápasom o titul medzi Floridou Panthers a Edmontonom Oilers a prvým kolom draftu iba tri dni.
Úvodný večer sezóny sa vyrovná najskoršiemu dátumu začiatku v histórii NHL a zároveň ide o prvý prípad, keď sa základná časť v Severnej Amerike začína ešte pred októbrom. Naposledy sa odohrali duely základnej časti v septembri ešte v roku 2007, keď sa v Londýne proti sebe postavili Anaheim Ducks a Los Angeles Kings. Doteraz poslednými zápasmi v septembri boli stretnutia v play off počas pandemickej „bubliny“ v roku 2020, pripomenula agentúra AP.