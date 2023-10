V základnej časti triumfoval Mannheim, obhajca nepostúpil do play off

Liga majstrov - prehľad osemfinálových dvojíc play off:



Adler Mannheim – Rapperswil-Jona Lakers

Växjö Lakers – ERC Ingolstadt

Lukko Rauma – HC Innsbruck

Färjestads BK – EHC Biel-Bienne

Skelleftea AIK – HC Oceláři Třinec

Ilves Tampere – HC Dynamo Pardubice

Servette Ženeva – EHC Red Bull Mnichov

Pelicans Lahti – HC Vítkovice Ridera

Bratislava 19. októbra (TASR) - Hokejisti Adleru Mannheim sa stali víťazmi základnej časti Ligy majstrov, keď v stredajšom zápase zvíťazili na ľade HC Košice 4:1. V play off sa stretnú so švajčiarskym tímom Rapperswil-Jona Lakers, ktorý sa v 24-člennej tabuľke umiestnil na 16. mieste. Slovenský hokej bude mať v play off zástupcov v tímoch českých extraligistov z Vítkovíc, Pardubíc a Třinca.Obhajca prvenstva Tappara Tampere nepostúpil do vyraďovacej časti a so 7 bodmi obsadil 18. miesto. Štvornásobný víťaz súťaže Frölunda HC začne vyraďovaciu časť dvojzápasom so švajčiarskym tímom EHC Biel-Bienne. Slovenský majster HC Košice obsadil v základnej časti posledné miesto a nepostúpil do vyraďovačky. Osemfinálové série sa budú hrať na dva zápasy. Prvé sú na programe 14. a 15. novembra, druhé 21. a 22. novembra.Základná časť Ligy majstrov sa premiérovo hrala vo formáte s jednou 24-člennou tabuľkou, v ktorej boli tímy zoradené podľa výsledkov v šiestich zápasoch proti šiestim rôznym súperom.