Hráči zámorskej MLS môžu trénovať individuálne od 6. mája

New York 1. mája (TASR) - Vedenie zámorskej futbalovej ligy (MLS) umožní návrat hráčom do individuálneho tréningu v klubových centrách od stredy 6. mája. Informovala o tom agentúra AP.



MLS uviedla, že hráči budú musieť dodržať prísny bezpečnostný protokol. Napríklad budú mať zákaz vstupu do vnútorných priestorov ako sú šatne a podobne. Pri príchode a odchode z ihriska, ktoré môže byť rozdelené na štyri sektory, musia nosiť ochranné pomôcky. Členovia realizačného a podporného tímu musia nosiť rúška aj rukavice. Musí byť dodržaná minimálna sociálna vzdialenosť dvoch metrov a musí sa používať dezinfekcia. Stále platí zákaz skupinových tréningov do 15. mája. Ligu pre pandémiu koronavírusu prerušili 12. marca, pôvodne sa mala obnoviť 10. mája. Neskôr vedenie súťaže informovalo, že sa začne 8. júna.