V Zápase hviezd zvíťazil Tím Matthewsa, vo finále zdolal Tím McDavida

Brankár Tímu Matthewsa Igor Shesterkin (31) z New York Rangers zastavil kapitána Tímu McDavida Connora McDavida (vľavo) z Edmontonu Oilers počas zápasu hviezd NHL 3 na 3 hokejový turnaj v Toronte, Ontario, sobota 3. februára 2024. Foto: TASR/AP

Turnaj All Stars 2024 (Toronto):



semifinále:



Tím MacKinnon – Tím McDavid 3:4 sn (1:1, 2:2)



Góly: 4. MacKinnon (Makar, Crosby), 16. Bjorkstrand (Konecny, Lindholm), 17. MacKinnon (Crosby, Makar) – 8. Jenner (Suzuki, Hertl), 20. Pastrňák (McDavid, Draisaitl), 20. McDavid (Pastrňák, Draisaitl), rozh. nájazd Pastrňák



Tím MacKinnon: Georgiev (11. Swayman) – Makar – Crosby, Kaprizov, Aho, Wilson, Konecny, Lindholm, Bjorkstrand, MacKinnon. Tréner: Bowness



Tím McDavid: Hellebuyck (11. Bobrovskij) – Dahlin – McDavid, Draisaitl, Pastrňák, Thomas, Reinhart, Jenner, Suzuki, Hertl. Tréner: Laviolette







Tím Hughes – Tím Matthews 5:6 sn (2:2, 3:3)



Góly: 2. Kučerov, 4. Vatrano (Talbot, Q. Hughes), 15. Pettersson (Vatrano, Kučerov), 18. B. Tkachuk (Q. Hughes, Connor), 18. Vatrano (Q. Hughes, Connor) – 3. DeBrincat (Forsberg, Barzal), 6. DeBrincat, 13. Marner (Keller, Matthews), 15. Forsberg (Trocheck, Barzal), 19. Forsberg (DeBrincat, Barzal), rozh. nájazd DeBrincat



Tím Hughes: Talbot (11. Demko) – Q. Hughes – Kučerov, Connor, B. Tkachuk, Bratt, Vatrano, Pettersson, Boeser, J.T. Miller. Tréner: Tocchet



Tím Matthews: Oettinger (11. Šesťorkin) – Rielly – Keller, Barzal, Trocheck, Forsberg, DeBrincat, Matthews, W. Nylander, Marner. Tréner: Montgomery







finále:



Tím McDavid – Tím Matthews 4:7 (3:3, 1:4)



Góly: 6. Jenner (Suzuki), 9. Pastrňák (Draisaitl), 9. Draisaitl (McDavid, Pastrňák), 19. Hertl (Draisaitl, Suzuki) – 3. Keller (Matthews, Rielly), 8. Marner (W. Nylander, Trocheck), 9. Matthews (Keller), 12. Forsberg (Barzal, DeBrincat), 15. Matthews (Keller, Barzal), 19. DeBrincat, 19. Barzal (DeBrincat, Forsberg)



Tím McDavid: Bobrovskij (11. Hellebuyck) – Dahlin – McDavid, Draisaitl, Pastrňák, Thomas, Reinhart, Jenner, Suzuki, Hertl. Tréner: Laviolette



Tím Matthews: Šesťorkin (11. Oettinger) – Rielly – Keller, Barzal, Trocheck, Forsberg, DeBrincat, Matthews, W. Nylander, Marner. Tréner: Montgomery





Toronto 4. februára (TASR) - Tím Austona Matthewsa triumfoval v Zápase hviezd zámorskej hokejovej NHL. Vo finále exhibičného miniturnaja zvíťazil v Scotiabank Arene v Toronte nad Tímom Connora McDavida 7:4. Cenu pre najužitočnejšieho hráča (MVP) si odniesol kapitán víťazného tímu Matthews, ktorý v dvoch dueloch nazbieral štyri kanadské body (2+2). Na podujatí sa nezúčastnil žiadny slovenský hokejista.All Star exhibícia mala formu miniturnaja so štyrmi tímami, zápasy sa hrali na dva desaťminútové polčasy s tromi korčuliarmi na oboch stranách. Oproti predchádzajúcim edíciám však nastala zmena, kapitáni si vyberali hráčov do svojich tímov cez draft. Liga sa tým vrátila k modelu, ktorý už vyskúšala v rokoch 2011 a 2015.Prvý semifinálový duel priniesol súboj Tímu MacKinnona s Tímom McDavida. Mužstvo kapitána Edmontonu doháňalo celý čas náskok súpera, ale práve McDavid bol rozhodujúci faktor. V závere najprv prihral Davidovi Pastrňákovi, ktorý znížil a šesť sekúnd pred koncom sám vyrovnal. Poslal tak duel prvýkrát od zavedenia formátu 3 na 3 v roku 2016 do nájazdov. V nich sa presadila práve dvojica McDavid a Pastrňák. Druhý semifinálový zápas bol gólovo bohatší, ale rovnako sa o postupujúcom rozhodlo až v nájazdovom rozstrele. Jediným úspešným strelcom exekútorom bol vo štvrtej sérii Alex DeBrincat a poslal Matthewsov výber do finále a šancu bojovať o triumf na exhibičnom turnaji.Vo finále videli diváci diváci gólové preteky už v prvom polčase, ktorý sa skončil 3:3. Najzaujímavejšia bola 9. minúta, počas ktorej padli tri presné zásahy v priebehu 18 sekúnd. V druhej časti boli úspešnejší hráči Tímu Matthewsa, pridali ďalšie štyri góly a tešili sa z triumfu na turnaji.Sobotňajšiemu turnaju predchádzali tradičné súťaže zručností. Hráči po novom bojovali o štedrú finančnú odmenu milión dolárov. Každý hokejista sa zúčastnil štyroch zo šiestich súťaží – najrýchlejší korčuliar, tvrdosť streľby, technická súťaž, streľba bez prípravy, presnosť prihrávok a presnosť streľby. Celkovým víťazom sa stal McDavid. Kapitán Edmontonu nazbieral v ôsmich disciplínach dokopy 25 bodov, za ním skončili Cale Makar z Colorada (20) a domáci Matthews (18).Po víkendovej exhibícii bude základná časť NHL pokračovať dvoma zápasmi v noci na utorok. V roku 2025 sa All Star víkend neuskutoční, pretože vedenie NHL a hráčska asociácia NHLPA oznámili organizáciu Svetového pohára, na ktorom sa zúčastnia USA, Kanada, Fínsko a Švédsko. Turnaj sa odohrá v štyroch mestách v každej z účastníckych krajín, dokopy je na programe sedem zápasov a predbežný termín je 12. až 20. februára. Fanúšikovia sa ďalšieho pokračovania obľúbeného divadla All Stars nedočkajú ani v roku 2026 pre ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.